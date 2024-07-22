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又出包！大稻埕河畔警示用簡體字 顏若芳怒：台北已成中國一省？

有民眾近日在大稻埕碼頭河畔發現周邊警示全是以簡體字寫的「請勿跨越」，拍下PO網後掀網路熱議。（圖翻攝自顏若芳臉書）

有民眾近日在大稻埕碼頭河畔發現周邊警示全是以簡體字寫的「請勿跨越」，拍下PO網後掀網路熱議。（圖翻攝自顏若芳臉書）

2024/07/22 18:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕又來！有民眾近日在大稻埕碼頭河畔發現周邊警示全是以簡體字寫的「請勿跨越」，拍下PO網後掀網路熱議。民進黨台北市議員顏若芳今天（22日）跳出來痛批，「相同的錯誤一再發生，不僅浪費納稅錢，更會讓人質疑北市府螺絲鬆了，連最基本的把關都做不到，難道台北市已經成為中國一省了嗎？」

台北市去年接連發生交通舉發單、台北市社會住宅門禁卡有簡體字、捷運板南線國父紀念館站手扶梯有中國用語和口音的廣播、兒童新樂園出現推廣中國教育課程的贈品等等，引發中國政治文化滲透疑慮。而昨天（21日）深夜又有網友在Threads上PO文表示在大稻埕碼頭河畔發現周邊警示全是以簡體字寫的「請勿跨越」，掀起熱烈討論。

北市議員顏若芳今天在臉書發文表示，「有民眾日前在大稻埕碼頭河畔發現周邊警示標誌全是都是『請勿跨越』的簡體字，經向北市府了解，確定為下包廠商疏失，觀傳局也承諾要求廠商限期更換。不過，北市府發包的文宣品、標示等物件出現簡體字已經不是第一遭，光蔣萬安就任後，就被爆出兒童新樂園贈品、社宅門禁卡、違停白單出現簡體字，後來紛紛更換。」

顏若芳質問：「相同的錯誤一再發生，不僅浪費納稅錢，更會讓人質疑北市府螺絲鬆了，連最基本的把關都做不到，難道台北市已經成為中國一省了嗎？北市的官方文字難道是簡體中文嗎？」最後她說：「我除了要求儘速更換大稻埕周邊警示標誌外，也要求市府一併檢討相關採購案的管理機制，不要讓全民變成北市府的國文老師，一再抓錯！」

對此，北市觀傳局表示，台北大稻埕夏日節開跑，為了施放煙火時的安全考量，河岸需設置警戒線，經民眾反映問題後已馬上請廠商更換，目前已全部拆除，未來會更謹慎注意，避免類似情事再次發生。

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