民進黨青年幕僚將訪華府 帶原民伴手禮「文化外交」串聯全世界

民進黨國際部日前舉行「外交培力營赴美行前記者會」，將由副秘書長楊懿珊（前中）率隊前往華府訪問。 （資料照）

2024/07/22 18:25

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨國際部「新生代幕僚外交培力營」明將赴美展開為期10天參訪，與華府重要友台人士、智庫學者、國際公民組織及台美民間社團、台僑領袖等民主夥伴交流等，盼透過雙向互動促進美國政界及學界更深入理解台灣年輕人的看法，民進黨也特別準備台灣原住民族特色伴手禮，與國際友人分享台灣原鄉部落的特色與美好，透過「文化外交」串聯台灣與全世界。

民進黨國際部表示，藝術的美不分語言、跨越國界，台灣的美好，值得讓世界看見！台灣原住民族的傳統工藝，不僅傳承了非常專業的工法，更饒富美麗且動人的族群故事與特色。台灣看似孤懸在太平洋中的海島，文化上卻是與世界緊密相連。此行訪美期待透過族群特色伴手禮進行「文化外交」串聯起台灣、南島民族、甚至全世界，將台灣文化的美推廣到世界各地。

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民進黨這次準備排灣族藝術家Reretan Pavavaljung（磊勒丹巴瓦瓦隆）個人品牌阿笛丹（Atitan）出品的ILADU 帆布袋及山林野餐墊，阿笛丹一詞為「由土地創造出的美好事物」；另「iNAKATA 走吧我們」創辦人為布農族，以電繡為技法，水洗與帆布為素材，結合不同部落創作、日常風景、社會議題，延續在地故事，兩大原民設計品牌聯名出品充滿原住民族特色的圖騰畫作帆布袋，表達原住民族文化長年遭遇外來勢力壓迫的反省。

民進黨國際部表示，印有黑熊、飛鼠、山豬及拼板舟圖案的飲料袋，出自花蓮太魯閣族藝者創辦的原住民潮流品牌「花生騷」，此為台灣獨創原住民潮流品牌，融合各族群意象及台灣原生動物，每個商品細節都融合了圖騰元素或神話故事。一件商品，代表一個神話，紀錄一個族群的信仰，打造出獨一無二的風格與設計感。

阿美族藝術家優席夫的畫卡，專注在用色強烈且具戲劇張力的效果上創作，通常在簡單的視覺上，往往還透露了對人性與社會議題的見解，巧妙的運用了東西方元素的特質，作品深受歐亞人士的喜愛，是國際知名的台灣原住民族畫家。

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