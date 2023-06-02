接見「柏林安全會議代表團」 賴清德：竭盡所能 維持台海和平

副總統賴清德（右）昨在總統府接見「柏林安全會議代表團」，與率團的官署明鏡報發行人普羅爾（左）握手致意。（中央社）

2023/06/02 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德副總統昨接見「柏林安全會議代表團」，感謝德國政府多次在G7等公開場合強調台海和平穩定的重要性，賴強調未來他也會竭盡所能，在全球視野下維持台海和平穩定現狀。率團的官署明鏡報發行人普羅爾表示，台灣正面臨中國多面向挑戰，全球民主國家必須更團結，十一月的「柏林安全會議」，他保證台灣代表團會受到歡迎及實質參與。

賴感謝德國重視台海

訪賓由普羅爾率領包括歐洲議會前議長珀特林、德國聯邦情報局暨聯邦內政部前局長暨前次長漢寧、德國空軍前少將指揮官布德、柏林安全會議主席沃爾斯基等，昨前往總統府與賴清德晤談。

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賴清德指出，「柏林安全會議」是歐洲討論各項安全事項的重要平台，感謝歷年都邀請台灣官員參與會議，這對台灣來說意義重大，台德近年關係也日益增進，德國外長四月訪問中國也特別強調，反對任何一方使用武力，或單方面改變台海現狀。中華民國台灣非常感謝德國政府和國會在國際場合宣示台海和平的重要性，對台灣民心的穩定及印太地區的和平有莫大的幫助。

訪團：中共混合戰最危險

普羅爾表示，此行已規劃五年之久，因疫情等因素延宕至今，抵達後對外交政策、網路安全、能源，以及媒體等各項領域都有非常深刻的討論，他們也了解到台灣正面臨來自中國多面向的挑戰，不僅在軍事上，甚至在政治上也看得到，「這讓我們知道，來自中共混合戰的行動其實是最危險的」。

普羅爾提及今年十一月於柏林舉辦的「柏林安全會議」，他保證台灣的代表團一定會受到歡迎，也會有實質的參與；他也認為，現在全球的各個民主國家必須更加團結，以守護民主、自由、法治。

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