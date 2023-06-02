侯友宜批綠性騷案 議員：侯最沒資格譴責

新北市長侯友宜昨到汐止區參加市政活動，會後受訪被問到民進黨爆出前黨工疑遭性侵吃案疑雲，侯直指民進黨主席、總統參選人賴清德「要出來說清楚」。（記者闕敬倫攝）

2023/06/02 05:30

〔記者闕敬倫、許倬勛、甘孟霖、黃子暘／綜合報導〕對於民進黨內發生性騷擾案，國民黨總統參選人侯友宜昨批評，不要鬧大、擔心影響名譽甚至干預被害者出面指控，都是很可恥的事，必須唾棄，時任婦女部主任的許嘉恬在掩蓋案情後還升官副秘書長，民進黨已經不在乎價值，只在乎選舉跟利益，請黨主席賴清德說清楚並負起責任。

衛生局員工輕生案

戴瑋姍：侯仍未道歉

民進黨新北市議員張錦豪、戴瑋姍則反擊說，最沒資格譴責性騷擾的就是侯友宜，新北市衛生局女職員在二○二○年因為不堪權勢性侵而輕生過世，市府因為處理不當還被監察院糾正，侯至今連一句道歉也沒有，也沒有市府官員被懲處。

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侯：賴要說清楚 負起責任

侯友宜受訪時質疑，性騷擾的被害者身心受盡煎熬，經常是小蝦米對抗大鯨魚，站出來指控需要很大的勇氣，案子已經發生九個月，民進黨也姑息了九個月，不能就這樣算了。許嘉恬掩蓋案情後還能升官，民進黨跟加害者是否有利益共生的關係？民進黨為何包庇這麼久？賴清德有沒有關注這件事，為何還把許嘉恬升官為副秘書長？

戴瑋姍指責侯友宜說，「會演是英雄」，最沒有資格說話的侯友宜卻演成正義使者，侯見獵心喜大做文章，卻忘了當年是怎麼處理女職員被性侵後的輕生案？張錦豪也抨擊，衛生局女職員受不了長期壓力而輕生，監察院也糾正了，但市府有人受到懲處嗎？這件案子比民進黨的性騷擾案更嚴重，侯友宜不聞不問也沒懲處相關官員，有資格批評民進黨嗎？

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