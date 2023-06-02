涉嫌性騷民進黨女黨工 薛姓導演關閉臉書

薛姓導演（左三）2020年拍《盲人阿清》入圍金鐘。（公視提供）

2023/06/02 05:30

〔記者蕭方綺／台北報導〕民進黨前婦女部員工披露去年九月遭外包廠商性騷擾，該位疑似涉嫌性騷的男子，據悉是綽號「輝哥」的薛姓導演。本報昨聯繫該名薛姓導演，截稿前尚未有回應，他的臉書也已悄悄關閉。

曾獲金鐘獎迷你劇集導演提名

據查，已婚的薛姓導演在業界多年，二○一九年幫競選連任的總統蔡英文拍攝社群之夜影片，創下近十八萬點閱，二○二○年也憑藉公視人生劇展《盲人阿清》獲得金鐘獎迷你劇集導演提名。但公視昨火速與他切割，指出目前並無與該導演合作，還說：「對於任何性騷擾行為表達嚴厲譴責。」

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《盲人阿清》播出前，蔡英文也錄影片推薦，提到「嗨，輝哥，好久不見！」並在影片裡喊「輝哥繼續加油」等，只是消息曝光之後，上傳該影片的臉書專頁悄悄關閉。對此，公視解釋《公視人生劇展「盲人阿清」》粉絲專頁，是由製作單位自行經營與管理，非公視轄下經營，因此公視無權管轄。

此外，職場性騷事件被網友認為撞哏夯劇《人選之人—造浪者》，《人選》的編劇簡莉穎、厭世姬昨解釋並未參考此事寫劇本，「劇本主軸是二○二○年上半年確定，創作期間雖然未曾聽聞此事，但事實上，性騷擾在不同職場、各種組織內一直持續發生，期許能透過戲劇讓大家更關注這個現象，事情發生就該調查、處理面對，給予受害者最大的支持」。

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