競選工作室成立 侯友宜：一定要贏

新北市長侯友宜昨到汐止區出席市政活動，受訪痛批民進黨綠能政策亂無方針，毫無章法。（記者闕敬倫攝）

2023/06/02 05:30

〔記者闕敬倫、許倬勛／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜競選工作室昨天在新北市板橋區新府路成立，侯友宜表示，選辦有許多七、八年級的青年，很多來自台大、政大等校的政治實習生，希望藉著青年的創意發想，實踐未來下一代的夢想，未來會繼續招募人才，包括民間友人、黨中央重要的引導或規劃等，他只有一個目標就是一定要贏。

七、八年級生 扛輔選重任

侯友宜競選工作室指出，未來將擴充規模成為競選辦公室，由已經請辭的前新北市副市長謝政達擔綱，競選工作室執行長是前市府副秘書長張其強，目前五位發言人分別是市議員江怡臻、呂家愷，以及侯去年底競選市長連任的三位發言人吳亮賢、王敏旭、陳柏翰。

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再攻非核 侯：不要再騙了

侯友宜昨受訪時，對於民進黨「二○二五非核家園」及基隆港第四座天然氣接收站等議題，批評民進黨的能源政策亂無方針、毫無章法；他強調，民進黨不要再騙了，「你如果做不到就換我來做，我來做給大家看，我為什麼跳出來選舉？這幾年看到太多的百廢待舉，很多事情都沒有做好然後又要騙，這是不應該的。」

侯友宜指出，這幾年擔任新北市長，很多事與中央妥協、溝通，但過程中碰到太多新北市民的委屈及阻礙。面對新北市的三座核電廠，核安及核廢料都要先處理好，他曾向前行政院長蘇貞昌或現任院長陳建仁反映，強調核廢料沒有能力處理，新北市不要當成永久貯存場，要求中央清楚說明核能政策及核廢料處理方式，但中央都置之不理，這就是新北市民的委屈。

侯並說，民進黨面對缺電問題是亂無方針、毫無章法，台灣的天然氣、燃煤、化石燃料配比已達八十％，在全世界名列前茅，能源配比必須調整。

侯友宜前天拜會立法院國民黨團，和「擁郭派」的黨籍立委陳玉珍握手，媒體也詢問侯友宜何時將拜會鴻海創辦人郭台銘？他表示，對郭董不但信任，也會很誠心誠意邀請郭董為彼此的共同信念跟價值一起攜手合作。

對於爭取陳玉珍等黨內「擁郭派」的支持？侯友宜說，陳玉珍在金門盡忠報國，為金門鄉親的服務讓他非常敬佩。這幾年在民進黨執政下，金門小三通幾乎不通，金門人受害甚大，感謝陳玉珍積極為金門鄉親爭取權益，要為陳加油打氣。

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