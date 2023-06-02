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    民進黨爆性騷吃案 立委：不能就這樣算了

    關注性平議題的立委范雲指出，職場性騷擾不該被漠視，應獲得妥善及公平的對待，並且盡可能降低對當事人的傷害。（資料照）

    關注性平議題的立委范雲指出，職場性騷擾不該被漠視，應獲得妥善及公平的對待，並且盡可能降低對當事人的傷害。（資料照）

    2023/06/02 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨前黨工遭性騷擾，指控時任婦女部主任的副秘書長許嘉恬未妥善處理。多位民進黨立委昨紛紛發聲，「不能就這樣算了」，強調職場性騷擾「零容忍」，不當處置更要嚴厲譴責，呼籲黨中央詳加調查及懲處，因為性別平等是民進黨必須堅持的重要價值。

    關注性平議題的立委范雲表示，職場性騷擾不該被漠視，不管發生在誰身上，都應獲得妥善及公平的對待，並且盡可能降低對當事人的傷害，而被害者後續的心理創傷也應被正視，並予以完善的通報及支持系統。性別平等是民進黨的核心價值，相信黨中央在深入調查後會有一個明確議處。

    立委林宜瑾說，身為民進黨員與女性立委，她必須說，若民進黨要繼續當個改變社會、衝決腐敗舊勢力的政黨，應以最高標準自我檢視和批判、設身處地為弱勢發聲，這該是每一位從政黨員的日常修養。

    立委蘇巧慧呼籲中央黨部重啟調查，依照查證結果究責懲處，並提出處置報告，並提供當事人必要協助，包括後續法律及諮商服務。另須重新檢討性平通報機制，未來無論當事人申訴與否，相關主管知悉事件當下即應主動啟動調查。

    針對網路輿論稱，選前爆出性平案是「別有用心」，立委賴品妤則批評，這完全是搞錯重點、本末倒置，性騷事件要如何處理是當事人的自由，其他人該做的是迅速給予協助，而非對此質疑批評，問題關鍵不在求救時間點，而是在於事件本身，盼望大家共同理解，一起制止此類不妥言論。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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