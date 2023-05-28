畢冊竟印五星旗 海大附中道歉究責

國立台灣海大附中畢業紀念冊封面出現五星旗，學校要求廠商重新印製，並追究相關行政人員疏失。（圖為民眾提供）

2023/05/28 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕實在扯！國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校（簡稱海大附中）畢業典禮將於本週四（六月一日）舉行，卻驚傳畢業紀念冊封面出現中華人民共和國的五星旗；校方昨晚受訪時表達歉意與遺憾，學校廿五日下午發現廠商圖片引用不當後，立即全面回收，要求廠商負責重新印刷，趕在畢業典禮前交給學生。

校方：廠商設計 要求重印

據了解，海大附中應屆畢業生（含進修部）人數為三○九人，實際有購買畢業紀念冊人數為二四八人。對於畢業紀念冊封面出現五星旗、全面回收重新印刷，有的學生覺得「印刷廠也太扯」，有的則認為「那個旗幟應該沒人會特別注意，重新印製也還好」，也有同學說，「又不是女星寫真集，應該沒人管畢業紀念冊封面，都是看裡面內容跟照片」。

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海大附中秘書鄭穎鴻表示，畢業紀念冊為學生三年求學的美好記憶，學校尊重學生代表意見；至於畢業紀念冊封面設計，是委由廠商負責，當時廠商提供兩、三個初稿版本，經校內行政審查，由學生代表進行投票，再交由廠商印刷。

鄭穎鴻指出，對於校內行政人員的審查疏失，校長將報請主管機關處分，其餘相關人員則透過考績會進行相對應的懲處；學校已經將此事件列入各年度的內部稽核項目，並邀請學生代表一同參與討論，建立完善的畢業紀念冊印製標準操作程序，防止再有類似事件發生。

鄭穎鴻說，此事造成學生、家長及社會各界困擾，校方深表歉意，也感謝各界包容與體諒，學校會以此為鑑，徹底檢討改進。

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