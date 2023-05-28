選罷法排黑條款三讀》國民黨林文瑞恐難選立委 張嘉郡被點名接棒

立法院三讀通過修正選罷法，將獲判「投票行賄罪」緩刑者納入不得登記參選公職人員的範圍，恐導致國民黨提名參選雲林縣第一選區立委的現任不分區立委林文瑞（左圖），失去登記參選資格。對此，地方有建議徵召前立委張嘉郡（右圖）出馬。（資料照）

2023/05/28 05:30

〔記者施曉光、詹士弘、羅欣貞、蔡宗憲／綜合報導〕立法院前天三讀通過修正選罷法，將獲判「投票行賄罪」緩刑者納入不得登記參選公職人員的範圍，恐導致國民黨提名參選雲林縣第一選區立委的現任不分區立委林文瑞，失去登記參選資格。林文瑞辦公室面對媒體訪問時說，相關因應作為後續再向外界報告。但地方有建議徵召前立委張嘉郡出馬，張嘉郡昨受訪表示，雲林縣國民黨人才濟濟，相信接棒人選很快就能明朗化。

無黨籍立委蘇震清 考慮派子參選

另外，受到修法影響，屏東第二選區無黨籍立委蘇震清連任受阻，大批支持者昨天齊聚蘇震清位於屏東市的服務處聲援，並勸進其子蘇孟淳代父出征，參選明年立委；蘇震清表示，一個星期內就會決定。蘇震清也說，判十年以上尚未定讞者也不得參選，這條法「實在是太過了」，因為台灣法律是無罪推定，應該要等三審定讞才對。

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林文瑞曾在二○○四年犯「投票行賄罪」獲判緩刑，原可排除適用「不得登記為公職選舉候選人」的規定，但修法後，代表國民黨參選雲林縣第一選區立委的資格將受影響。張嘉郡說，雲林縣國民黨人才濟濟，她樂於當啦啦隊、助選員，相信外界很快就會知道誰是最佳人選。

國民黨立委李德維批評修法指出，現行褫奪公權終身只有被判死刑與無期徒刑，而且褫奪公權的上限為十年，但這次修法後，相關被判刑者都要被終身褫奪參選權利，涵蓋範圍從總統到最基層的公職人員選舉，爭議實在太大，說穿了就是民進黨主席賴清德的一人修法。

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