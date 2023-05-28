選罷法排黑條款「嚴苛」 民進黨內曾激辯

立法院前天三讀通過選罷法修正案，為參選公職設立嚴格的「排黑條款」。英系立委蔡易餘表示，「排黑條款」展現立委高度立法自主，也是警惕立法權有需要被節制。（資料照）

2023/05/28 05:30

〔記者陳政宇、許倬勛／台北報導〕立法院前天三讀通過選罷法修正案，為參選公職設立嚴格的「排黑條款」。但民進黨團在表決前的黨團會議中，曾對此激烈爭辯，爭議昨仍餘波盪漾。有民進黨立委認為，修法結果直接影響明年選舉，民進黨勢必面對這些負面情緒；也有立委強調，社會對於黑金、槍毒背景的人參選是有意見的，因此修法有一定的社會基礎。

黨團表決時 多數立委棄權或早退

立法院廿六日在民進黨團主導下，通過選罷法修正案，三讀條文明定曾犯組織犯罪防制條例之罪，及曾犯販售毒品、槍砲與洗錢等惡行，經有罪判決確定者，終身不得參選。但民進黨團在院會處理法案前的黨團會議中，就有黨籍立委對部分條文嚴苛表達異議，認為違反比例原則與無罪推定，正反方激烈交鋒，黨團為此進行表決，達成「一致投票」共識；不過，僅約廿人參與投票，多數立委選擇棄權或提早離場。

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英系立委莊瑞雄昨受訪說，修法涉及諸多法理問題，卻因選舉成為政治議題，他已接獲基層反彈「你們立法院有那麼大嗎」，有些人認為自己已付出代價，原本依法可參選，民進黨勢必面對這些負面情緒，當時採高道德標準者也須拿出理由說服，他尊重黨團的決定共同承擔。

同樣提出異議的新系立委許智傑說，「排黑條款」是全民共識，但拿捏程度有不同意見，修法結果將直接影響明年選舉，甚至現任民代都可能遇到問題，未來一定會有人提釋憲，就看大法官怎麼解釋，黨內倒不至於為此分裂。

羅致政：修法有一定社會基礎

英系立委蔡易餘在臉書寫道「我退黨可以嗎」、「這輩子最討厭民進黨的一天」，引起討論。他回應說，這與選罷法投票無關，「排黑條款」展現立委高度立法自主，也是警惕立法權有需要被節制，因此有感而發，盼外界不要錯誤連結。

立委羅致政認為，法理上可以爭論，但法案既然已經三讀立法通過，就按照法律來走，最重要的是社會對於黑金、槍毒背景的人參與選舉是有意見的，因此修法有一定的社會基礎。

黨團幹事長鄭運鵬說，選罷法修正過程處處有政治、處處有機鋒。他認為行政院會去年通過的版本最乾淨，沒有個案考量，三讀通過條文比政院版更嚴格，很多法學背景者主張無罪推定，但這是社會對候選人的要求。

副幹事長洪申翰指出，雖然修法過程有很多不同聲音，但民進黨團堅持這些原則，希望讓台灣的政治環境與選舉能夠更加清明，受到社會信任。

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