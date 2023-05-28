兩岸媒體人峰會方案 曝干預台大選

根據曝光的「第五屆兩岸媒體人北京峰會工作方案」，中國全國政協主席王滬寧原訂五月廿五日在政協禮堂與台媒高層會面，並發表講話，不過，台媒出席意願不高，王滬寧對此震怒，主辦的中國國台辦也顏面無光。（路透檔案照）

2023/05/28 05:30

台媒高層出席意願低 王滬寧「震怒」

〔記者鍾麗華、陳政宇／台北報導〕面對二○二四年台灣總統大選，中國介選動作不斷，根據曝光的「第五屆兩岸媒體人北京峰會工作方案」，中國全國政協主席王滬寧原訂五月廿五日在政協禮堂與台媒高層會面，並發表講話，不過，台媒出席意願不高，王滬寧對此震怒，主辦的中國國台辦也顏面無光，因此現在全力動員台灣各界參加下月中舉辦的「海峽論壇」，力求挽回。

國台辦力推「海峽論壇」 盼挽回顏面

根據國台辦規劃的方案，「兩岸媒體人北京峰會」原訂五月廿四日至廿七日舉辦，邀請卅名台灣主要媒體高層出席。王滬寧不僅親自出席，還下達任務，一是為「兩制台灣方案」的「民主協商元年」創造氛圍；二是緊扣「戰爭與和平的選擇」論述，設定台灣輿論主軸；三則是藉此場合，唱好中國經濟，吸引台商再赴中國投資。

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據了解，不少台媒高層考量明年總統大選，加上四年前，時任政協主席汪洋大談實現「和平統一、一國兩制」，台媒高層乖乖「聽訓」長達八分鐘的畫面曝光後，引發台灣民眾譁然，因擔心再度成為中國統戰樣板，台媒高層此次興趣缺缺。國台辦被迫變更計畫，讓「兩岸媒體人峰會」與「中華文化峰會」合併舉行，但仍請不到足夠的台媒高層撐場，最後辦不下去。

中方最後只在五月廿九日至六月二日舉辦「兩岸融媒體行銷」活動，邀請台灣中小型媒體、地方廣播電台及新成立網媒參加。知情人士透露，中方為兩岸媒體人峰會籌劃多時，卻「二度」碰壁，相當沒面子，王滬寧因此震怒。而下月十八日舉行的「海峽論壇」，王也下令加大力道動員台灣各階層團體參加。

民進黨立委王定宇評估說，中共目的一是弱化台灣主權；二是介入影響台灣大選，緊扣「戰爭與和平的選擇」論述；三是圖謀台灣的資金和技術。王認為，這是中共明目張膽介入台灣民主選舉，呼籲應清查相關金流和錯假訊息的法律責任。

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