山東艦通過台海 國防部：綿密監控

國防部昨指出，中共「山東號」航空母艦編隊艦船三艘，昨日午間通過台灣海峽，沿中線以西北駛，期間國軍運用任務機、艦及岸置系統綿密監控，有效掌握台海周邊區域動態，並適切應處。圖為今年四月國軍監控山東艦資料照。（國防部提供）

2023/05/28 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕國防部昨指出，中共「山東號」航空母艦編隊艦船三艘，昨日午間通過台灣海峽，沿中線以西北駛，期間國軍運用任務機、艦及岸置系統綿密監控，有效掌握台海周邊區域動態，並適切應處。外界關切此是否為中國反制美國軍援台灣攜行式刺針防空飛彈？戰略學者翁明賢分析，中共航艦都有定期巡弋與任務，此時通過台海「某種程度是偶然」。

26日33架共機、10艘軍艦 台海周邊活動

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共軍除山東號航艦通過台海外，近日在台海周邊軍機、軍艦活動數量明顯增加；根據國防部資訊，廿五日共有廿一架次軍機、十一艘次軍艦在台海周邊活動，廿六日增加為卅三架次軍機、十艘次軍艦持續在台海周邊活動；其中十二架次軍機逾越海峽中線及其延伸線進入西南與東南空域。據了解，山東號航艦自廿五日晚間進入台灣周邊海域。

至於「山東號」此次通過台海的原因，淡江大學國際事務與戰略研究所所長翁明賢受訪表示，山東號、遼寧號航艦都需要遠海長航訓練，配合共軍實戰化演練，從台灣西南海域、東南海域再到台灣東方海域，為了未來要圍島軍演；至於台海中線，從去年八月份以後，中共就已經認為沒有中線存在，「對他來說這不是中線，這是例行要經過的道路」。

翁明賢：航艦台海難施展 僅是秀戰力

然而，翁指出，未來山東號、遼寧號、福建號航艦基本上不會在台海作戰，「因為台海實在太窄了」，不適合航艦作戰，現在通過台海只是戰力展示、一種威懾，是政治戰略的嚇阻效應，表示中共航空母艦存在於台海，因為一般民眾不會了解航艦在台海沒辦法作戰。

翁並說，明年台灣總統大選，是否可能山東艦在台海、再部署遼寧號於台灣東邊，造成雙航艦約制台灣的戰略效果，或許會影響台灣民心士氣，而有利於某些中國偏好的總統候選人，這是一種可能的戰略手法。

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