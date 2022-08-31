自由日日shoot》張善政研究計畫涉抄襲 陳吉仲：將請當事人說明

對於張善政任職宏碁副總期間申請農委會研究案涉嫌抄襲部分，農委會主委陳吉仲表示會釐清後對外說明。（記者楊媛婷攝）

2022/08/31 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆任職宏碁公司副總時申請農委會研究案疑嚴重抄襲，農委會主委陳吉仲昨表示，會依農委會科技計畫程序，由主責單位科技處釐清疑點，並請當事人說明。

若有侵權行為 依規定辦理

張善政結案時為馬政府時代，時任農委會主委陳武雄昨天表示，已完全不記得此事，也不清楚情況為何，並說自己已退休，都在學佛修禪。陳吉仲表示，農委會委託計畫案都有相關規定跟合約，若發生抄襲或侵權行為會依相關規定辦理，張善政當初任職宏碁副總的計畫案由科技處主責，現在也會由科技處來釐清疑點，並會請當事人說明後再依相關程序來執行。

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已退休的農委會前資訊中心主任林貞，則在個人社群媒體發文表示，該計畫主辦單位是資訊中心，當初目的是為了蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，供國內農業研究單位參考，並選擇適合台灣環境導入應用，因此翻譯摘取國外文獻是必要，這只是翻譯引用文獻、不是抄襲，當年她身為主管，非常注意委託計畫的品質，且計畫結案都經過評審委員們嚴格把關，若有媒體所指情況，評審委員、農委會都不會放水坐視，但公開貼文後不久，林貞的社群帳號公開資訊中未再看到該篇替張善政辯駁的貼文。

據了解，農委會雖非學術單位，但政府委託研究案仍有基礎規範，最後由主計驗收，過去也曾發生執行中的委託案被檢舉有抄襲情況，後來全案中止執行。

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