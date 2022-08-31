自由日日shoot》張善政就是雙重標準

政治攻防無可厚非，但張善政手中的鏡子不是誠信照妖鏡，而是「我是他非」的雙標濾鏡。圖為張善政昨發文反擊抄襲疑雲。（取自張善政臉書）

2022/08/31 05:30

記者許倬勛／特稿

選舉是面照妖鏡！

國民黨桃園市長參選人張善政以高道德標準檢視選戰對手、前新竹市長林智堅碩士論文事件，把「誠信是政治人物的命根」掛在嘴上，讓人印象深刻。但昨天張善政被踢爆當宏碁副總時，主持農委會研究計畫，所做研究報告大幅抄襲，他竟左閃右躲，喊冤「是分享資料，非論文研究」，讓人納悶張的標準為何「伸縮自如」？

朱立倫嚴辭批判林智堅論文案，但朱所提名的南投縣長參選人許淑華，將南投縣府研究報告「五鬼搬運」到自己二○○九年逢甲大學碩士論文，被要求道歉、退選，朱與許卻都充耳不聞，推稱尊重學倫會認定，印證坊間揶揄國民黨是「有嘴講別人，無嘴講家己」的雙標黨。

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二○二○年韓國年度成語很有趣，叫「我是他非」（原文：아시타비），意指「雙重標準」，用在國民黨與張善政身上，格外貼切。

張善政夸夸其談林智堅論文風波，「誠信」變成受訪口頭禪，強調這兩字是檢視政治人物的試金石，屢屢要求林智堅退選、民進黨全黨道歉，沒想到迴力鏢飛得超快，自己受檢驗的時刻馬上來臨。

宜蘭縣長林姿妙廿三日涉貪污、洗錢等罪遭起訴，這不只關乎她的政治誠信，更涉破壞國家法令、違背廉能政治，但張善政要各界尊重司法、勿說三道四，對照學倫審定結果出爐前，國民黨上下與張陣營對林智堅的未審先判，大相逕庭，國人歷歷在目。

張善政當年所主持的農委會研究計畫，研究經費高達五七三六萬元，結案報告內容剪貼、抄襲、英翻中、簡翻繁，有如「佛跳牆」，且幾乎都未引註來源，嚴重惹議。

張善政以「嚴以律人，寬以待己」的態度，稱研究報告無法比擬學術論文抄襲，「翻譯摘取」國外各類文獻精華是必要的，並無不妥，「誠信」的標準可套用對手，不適用於己，令人嘆為觀止。

政治攻防無可厚非，但張善政手中的鏡子不是誠信照妖鏡，而是「我是他非」的雙標濾鏡。

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