為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    自由日日shoot》張善政研究計畫涉抄襲 鄭運鵬：這樣就能請領公款 不可思議

    國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫被指抄襲，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬受訪時說，不會要求張退選，但請張將如何防抄請款納入政見。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫被指抄襲，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬受訪時說，不會要求張退選，但請張將如何防抄請款納入政見。（記者鄭淑婷攝）

    2022/08/31 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆曾以宏碁集團副總身分，擔任農委會委託、總經費五千七百多萬元研究計畫主持人，報告內容卻涉嚴重抄襲，對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨受訪時說，他不會要求張退選，但請張將如何防止以剪貼、抄襲方式向政府標案請款獲利納入政見。

    涉毀商譽盜智財 是什麼樣倫理

    鄭運鵬表示，張善政在擔任宏碁副總時，跟政府投標並擔任計畫主持人，三年計畫金額高達五千七百多萬元，這是政府的公帑，但張卻用抄襲台灣知名週刊、國外文章內容等方式獲利，跟過去大家所提的學生事件（論文）不一樣，這樣就可以跟政府領五千七百多萬元，「我覺得不可思議、很離譜。」

    鄭運鵬認為，宏碁集團不需要賺這種抄襲、跟政府補助的獲利，張善政要向宏碁說明，擔任計畫主持人的他，為何要破壞人家商譽？張要跟被他抄襲卻無註明出處的週刊、期刊說明，週刊花了很大成本請記者做深入分析，張直接抄過來向政府請款，這是什麼樣的倫理？張善政也要跟政府機關說明，為何為期三年的計畫，尤其最後一期僅六頁就可以領近二千萬元？這都是政府的公帑。

    不要求張退選 政見應寫防抄襲

    鄭運鵬強調，張善政可能是不當獲利的行為，是國庫財產、人民納稅錢，若有毀壞人家商譽、智慧財產，應該要道歉並思考如何賠償，因張尚未登記參選，「我不會要求張善政退選」，但請張寫一個政見，未來要如何防止以剪貼、抄襲方式向政府標案請款獲利，請他用同樣的標準檢視自己，告訴大家如何防止自己的採購弊端。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日shoot》研究計畫涉抄襲 張善政：受託蒐集資訊 非寫論文
    2022/08/31 05:30

    自由日日shoot》研究計畫涉抄襲 張善政：受託蒐集資訊 非寫論文
    自由日日shoot》張善政被爆抄襲 鄭寶清：任何抄襲都不對 賴香伶：張應說清楚
    2022/08/31 05:30

    自由日日shoot》張善政被爆抄襲 鄭寶清：任何抄襲都不對 賴香伶：張應說清楚

    富蘭克林：股利+債息雙收益 投資攻守兼備
    自由日日shoot》張善政就是雙重標準
    2022/08/31 05:30

    自由日日shoot》張善政就是雙重標準
    自由日日shoot》張善政研究計畫涉抄襲 陳吉仲：將請當事人說明
    2022/08/31 05:30

    自由日日shoot》張善政研究計畫涉抄襲 陳吉仲：將請當事人說明

    一腳踏進鬼門關 心房顫動會中風？
    自由日日shoot》張善政任副總研究案涉抄襲 宏碁：彙整國內外農業發展
    2022/08/31 05:30

    自由日日shoot》張善政任副總研究案涉抄襲 宏碁：彙整國內外農業發展
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播