自由日日shoot》張善政研究計畫涉抄襲 鄭運鵬：這樣就能請領公款 不可思議

國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫被指抄襲，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬受訪時說，不會要求張退選，但請張將如何防抄請款納入政見。（記者鄭淑婷攝）

2022/08/31 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆曾以宏碁集團副總身分，擔任農委會委託、總經費五千七百多萬元研究計畫主持人，報告內容卻涉嚴重抄襲，對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨受訪時說，他不會要求張退選，但請張將如何防止以剪貼、抄襲方式向政府標案請款獲利納入政見。

涉毀商譽盜智財 是什麼樣倫理

鄭運鵬表示，張善政在擔任宏碁副總時，跟政府投標並擔任計畫主持人，三年計畫金額高達五千七百多萬元，這是政府的公帑，但張卻用抄襲台灣知名週刊、國外文章內容等方式獲利，跟過去大家所提的學生事件（論文）不一樣，這樣就可以跟政府領五千七百多萬元，「我覺得不可思議、很離譜。」

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鄭運鵬認為，宏碁集團不需要賺這種抄襲、跟政府補助的獲利，張善政要向宏碁說明，擔任計畫主持人的他，為何要破壞人家商譽？張要跟被他抄襲卻無註明出處的週刊、期刊說明，週刊花了很大成本請記者做深入分析，張直接抄過來向政府請款，這是什麼樣的倫理？張善政也要跟政府機關說明，為何為期三年的計畫，尤其最後一期僅六頁就可以領近二千萬元？這都是政府的公帑。

不要求張退選 政見應寫防抄襲

鄭運鵬強調，張善政可能是不當獲利的行為，是國庫財產、人民納稅錢，若有毀壞人家商譽、智慧財產，應該要道歉並思考如何賠償，因張尚未登記參選，「我不會要求張善政退選」，但請張寫一個政見，未來要如何防止以剪貼、抄襲方式向政府標案請款獲利，請他用同樣的標準檢視自己，告訴大家如何防止自己的採購弊端。

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