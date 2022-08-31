自由日日shoot》研究計畫涉抄襲 張善政：受託蒐集資訊 非寫論文

國民黨桃園市長參選人張善政受訪表示，當年是受農委會資訊中心委託蒐集網路相關資訊，引進分享國外農業電子化等資料，並非論文寫作性質。（記者陳恩惠攝）

2022/08/31 05:30

〔記者陳恩惠、施曉光／綜合報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被媒體踢爆，擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請三年、五七三六萬元研究計畫，研究報告卻涉嫌抄襲國內外期刊、雜誌、論文。張昨天受訪表示，當年是受農委會資訊中心委託蒐集網路相關資訊，引進分享國外農業電子化等資料，提供政府機關協助改良，並非論文寫作性質，和學術研究抄襲狀況完全不同。

沒有誠信問題 沒有退選問題

對於民進黨對手鄭運鵬表示「不會要求張善政退選」，張回應，自己根本就沒有誠信問題，也沒有退選不退選的問題。

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媒體追問，就算資料蒐集也要附上全部來源，否則可能違反著作權法；張善政回應，團隊有好幾個成員，每位都努力地在蒐集資料提供給農委會，不見得在報告最後有一個清單，若要了解主要資料來自於哪裡，報告裡都看得到，萬一有百密一疏的話，他代表團隊跟農委會致歉。

張善政說，當年在宏碁帶領農業電子化輔導團隊，二○○七至二○○九年為農委會做的三年計畫，主要目的要蒐集、整理國外現成的農業電子化新發展的資訊，介紹給農委會底下很多研究單位，這不是論文研究，也不是要去開發出農業新技術。

張善政表示，為推廣新的農業電子化資訊，還巡迴全國許多農業研究單位，讓他們瞭解各個研究單位在做什麼事情、有什麼是跟農業電子化有結合空間，經費有很大的部分用在做宣導、座談跟輔助。

國民黨：勿因選舉 顛倒是非

張善政說，這個計畫對於國內農業電子化的啟動，雖不敢說有很大的功勞，至少有點小小的貢獻，讓他覺得非常地驕傲，很遺憾的是在選舉的時候，卻被抹黑成為抄襲不抄襲的問題，他非常不能接受，這件事連帶影響到老東家宏碁、後來工作單位Google，他感到非常抱歉，呼籲對手應該尋求更正面的競爭方式，而不是把一個對國家發展有助益的工作，抹黑成「論文抄襲」的問題。

國民黨文傳會副主委林家興昨日表示，了解內容與事實真相後，只能說是「張飛打岳飛」，這是民間公司宏碁當年受農委會委託的計畫案，團隊共有十二個人，當時張善政是部門主管，所以掛主持人，而且計畫撰寫規範與學術論文規定完全不同。林家興強調，相關計畫皆經過農委會審查，三年計畫成果豐碩，媒體指涉的篇幅反而證明有疑義之比例極低，呼籲有心人士切勿因選舉利益就進行政治操作、顛倒是非。

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