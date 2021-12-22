冷眼集》何必稱英系？

既然民進黨無法解散派系，就得面對這個包袱，承擔大家對派系的批判。（資料照）

2021/12/22 05:30

記者鄒景雯／特稿

民進黨內的派系，有其自創黨以來的歷史因素，二○二一年看這個問題，無法迴避箇中的現實性，但一定會要求這類政黨內部的次級團體，所有的行動必須符合現代政治的標準與需要，如果背離太大，絕對引人側目，甚至會連帶造成外界對整個政黨的惡感。

既然民進黨無法解散派系，畢竟二○○六年經過全代會正式通過提案，仍然可以立即死灰復燃，早已證明這對民進黨人來說是個笑話；民進黨就得面對這個包袱，承擔大家對派系的批判。首先，派系相互的拉幫結派、呼群營私，限制了從政人才的參與動機及發展機會。就有年輕黨員描述，一入民進黨，立刻就有派系同志前來接觸，爭取加入運作，若希望維持獨立性，很容易成為孤鳥或邊緣化，不是壯大不易，就是備受掣肘。

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其次，早期的民進黨派系尚是以理念與議題結盟，例如美麗島系、新潮流系、福利國連線，後來逐漸改以黨內山頭為名，例如扁系、謝系、菊系，乃至現在的英系，令人聞之，目標與視野大為限縮，似乎是退化，不會被認為是進化。

人生在世，不免名利二字，政治權力做為稀有資源，局中人更是爭名奪利，只是政治家要爭大我的大名大利，政客在爭小我的小名小利，我們不寄望人人都是捨己為人的政治家，但是大可設置優秀政治工作者的基本門檻，那就是任何的小名小利必須要服膺在集體的大名大利之下。換言之，就是爭名奪利的理由，要能夠說服選民同意此小我乃與大我得以兼顧，若此即可取得行事的正當性。

這次新竹市長林智堅提出新竹縣市合併升格的主張，進而得以取得民進黨的府院黨從政者認可，準備要展開修法付諸實現，很關鍵的因素就是此一倡議在「大我」上說得通，除了各種團體所做的在地民調為後盾之外，以竹科做為台灣半導體產業的重鎮，要進一步壯大護國神山產業的新階段發展，得以克服地域、法令、土地、財政、資源等等的既有限制，「大新竹」的概念確實有其願景。

同樣的，反對的幾方，知道縣民與市民的多數意向，也不敢太拿「小我」的利益衝突做為直接否定的原因，一定要想方設法，從「大」處著眼，於是接下來就是一個誰有能耐爭取各方理解，誰就比較能遂願的過程。

政黨與政黨之間，在單一席位下，是零和關係，正反交鋒，非常正常。這次予人較大「異感」的是民進黨內部，大家看到派系的角色出現了，這從蔡英文召集的官邸會議名單，可以逐位點名，一覽無遺。若有派系遺漏邀請，也會馬上擺譜讓你知道。所有這些被溝通的派系，在會中或會後，各陳派系之「我要」，本無可厚非，套句那老話，誰不爭名奪利？政黨也不該成為一言堂。

但是掛名或被掛名為「英系」者，就不同了，他們之所以格外受到媒體關注，在於既是英系，不就是對外定位以蔡英文為核心？怎麼蔡英文發布新聞稿說已達成共識，卻有英系以言行對外示意：沒得到我的共識？還要蔡英文一再電話安撫，把英系搞成等著蔡英文來電的系？

「打著英系反英文」，混淆選民認同，其實是為大忌。基於政治誠信，何必再稱英系，不如正名，回頭做自己，才是光明磊落！

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