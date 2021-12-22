柯頻放砲 林智堅籲勿讓新竹人心寒

新竹市長林智堅反擊，認為同為新竹人，柯文哲應該要有同理心，要理解家鄉新竹人的期待，不要讓大家心寒。（記者蔡彰盛攝）

2021/12/22 05:30

〔記者蔡彰盛、鄭名翔／綜合報導〕台北市長柯文哲近日批評新竹縣市合併是獨厚新竹、為了選舉，新竹市長林智堅昨反擊，認為同為新竹人，柯文哲應該要有同理心，不要讓大家心寒；柯昨再回批林「別再鬼扯」，否則乾脆不用選舉，「叫小英（蔡英文總統）全部指定縣市長」。

柯文哲反對竹竹合併升格，日前批評民進黨為選舉搞垮國家，為選舉獨厚新竹。林智堅對此表示，柯文哲作為新竹人，高中畢業後在台北求學、工作、成家立業，相信柯能充分感受到台北市擁有國家最多的資源，新竹人都很期待藉由竹竹合併升格後，能有更多資源投入，讓新竹未來的生活可以更好。他要特別提醒柯，對於故鄉新竹應該要有同理心，不要讓大家心寒。

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對於林智堅的「心寒說」，柯文哲昨天出席北市里長市政座談會，受訪時再回嗆「不要再鬼扯」，強調國家是非對錯都有一定標準，凡事不能只為一時選舉破壞制度，如今拋出竹竹併明顯為政治操作。柯強調，設六都已是錯誤，不該再設第七都甚至到九都，否則乾脆不用選舉，「叫小英（蔡英文總統）全部指定縣市長」。

行政院長蘇貞昌昨出席國立陽明交通大學產學創新研究學院揭牌典禮，被問到有人質疑推動縣市合併是獨厚新竹時，蘇揆表示，隨著竹科一再擴大，且林智堅爭取的「竹科Ｘ基地」等，也都非常應對產業鏈重組，台灣整個產業鏈有必要從各方面加強與世界競爭，並擴大產業領先地位，竹竹的合併不但符合大多數縣市民的期待，也加強台灣與世界競爭的能力，所謂黨派、個人的考量，「那是太偏狹也太低估了」。

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