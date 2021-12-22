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    徐耀昌批消滅苗栗 林智堅：始終主張竹竹併

    林智堅抨擊徐耀昌「染指」苗栗說 完全子虛烏有！（記者蔡彰盛攝）

    林智堅抨擊徐耀昌「染指」苗栗說 完全子虛烏有！（記者蔡彰盛攝）

    2021/12/22 05:30

    〔記者彭健禮、蔡彰盛／綜合報導〕大新竹合併話題再起，苗栗縣長徐耀昌前天嗆新竹市長林智堅別「染指」苗栗。徐昨接受本報獨家訪問，強調林曾提把苗栗拆開給新竹跟台中，採「消滅式」的合併，讓他深感不以為然。林智堅昨反擊表示，他始終主張竹竹合併升格，說他要染指苗栗是子虛烏有，希望徐就事論事。

    林駁徐染指說是子虛烏有 盼就事論事

    國民黨立委林為洲拋出「竹竹苗」合併，林智堅當時回應，苗栗居民確實有一部分和新竹相關，像是竹南、頭份，但其他區域其實是台中的生活圈，強調仍要看苗栗縣民的想法及地方人士看法。

    徐耀昌昨表示，林智堅之前確實曾提到，苗栗的部分他願意吸收頭份與竹南，其他十六個鄉鎮市併到台中，所以他就很不客氣地說「年紀輕輕、機關算盡」；並指「你（林）不能用這種消滅式的口氣來對待苗栗，苗栗有得罪你嗎？」、 「苗栗要不要併都不重要，併要併得有尊嚴！」

    徐耀昌強調，竹竹苗合併，在生活習性、地緣及血緣上，都可以考量，最重要的是地方自治的財政收支劃分法。他指出，像桃園改制、台中縣市合併後，市政府還是在原本桃園、台中市中心，其他偏鄉地區根本沒有照顧到，最重要是要有配套措施，包括鄉鎮市長、代表，何去何從？

    徐耀昌話鋒一轉，再度劍指林智堅，強調「你（林）要併不併，跟我苗栗沒甚麼關係，我上面還有議會，輪不到你下指導棋」，「不是今天為個人一己之私，然後去做會留下歷史惡名的事」。

    對於徐耀昌的批評，林智堅昨表示，他透過專訪倡議新竹縣市合併後，新竹縣長楊文科九月十二日邀竹竹苗民代召開合併升格座談會。他獲悉後，禮貌致電徐耀昌交換意見，他也誠懇向徐說明想法，就苗栗部分雖然雙方也有談到，但他的立場始終主張竹竹合併升格，「說甚麼我要染指苗栗」是子虛烏有，希望徐耀昌就事論事。

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