蘇揆喊話：社會將看見我們是正確的

行政院長蘇貞昌喊話，社會會看見我們是站在正確的一方。（記者劉信德攝）

2020/12/23 05:30

〔記者黃欣柏、陳昀、陳鈺馥、彭琬馨／台北報導〕立法院會明將表決萊豬進口相關行政命令議案，行政院長蘇貞昌昨在立院喊話，每個法案在討論、表決前都難免有不同意見，但民進黨籍立委一定要團結一致，法案通過施行後，「社會會看見我們是站在正確的一方，社會會接受我們一步一步為整個台灣做事！」

盼黨籍立委要團結一致

對於部分地方政府擬訂定自治條例規範萊劑，國民黨立委賴士葆昨質詢表示，地方政府依法可以將標準加嚴至零檢出，希望衛福部長陳時中與法律系出身的蘇揆不要做出違法裁示。

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蘇揆表示，賴曾說要教地方以主決議方式提出，就不用報到中央，現在說的卻又不同，質疑賴連自己講過的話都忘記。此時賴不滿遭蘇揆搶話，氣得拍桌要求蘇揆「惦惦」（台語：安靜），蘇揆也不甘示弱拍桌回嗆。

國民黨立委陳玉珍、魯明哲則關心標示問題。魯質疑衛福部與農委會各自推出外觀相似的台灣豬標示，恐造成混淆。蘇揆表示，兩種標示「都有效」，只要用豬肉就一定要標示；陳時中解釋，衛福部標示可自由下載使用，但衛福部會事後查核，若查獲虛偽標示台灣豬將依法開罰。

國民黨團為萊豬議題，十二度杯葛蘇揆施政報告，國民黨團十一月廿七日在立法院會上丟豬內臟抗爭後，蘇揆終於上台，並於昨日完成施政總質詢。蘇揆表示，總質詢結束後，立院即將審查行政院明年度中央政府總預算案、前瞻三期特別預算案、各項重大法案，懇請立委支持。

此外，醫師蘇偉碩日前遭衛福部依散布不實訊息告發後，才在臉書坦認當初引用的論文數據誤植。蘇揆昨受訪表示，政府不是一定要追究誰的責任，所以會請司法機關斟酌，也呼籲國人理性討論。

蘇偉碩則至立院聲援發起反萊豬靜坐的前國民黨立委沈智慧，受訪時批評立法院外的拒馬有如「隔絕民意的高牆」，也仍堅稱進口萊豬「比吃毒更恐怖」。蘇說，雖然衛福部不願對他撤告，也撤不了告，但沒關係，「科學證據不會在政權壓力下屈服」。

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