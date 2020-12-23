江啟臣批：民進黨多數暴力輾壓民意

國民黨主席江啟臣昨痛批，民進黨團用多數暴力輾壓民意。（記者廖振輝攝）

2020/12/23 05:30

〔記者林良昇、楊綿傑／台北報導〕立法院廿四日將針對萊豬法案上演表決大戰，民進黨立委與行政院長蘇貞昌前天召開行政立法協調會報，決議針對萊豬法案表決一致投票。國民黨主席江啟臣昨受訪時痛批，民進黨團還是看不見民意，用多數暴力輾壓民意，這次輾壓的不只是人民健康，也是下一代健康。

江啟臣呼籲，蔡政府、行政院長、立院黨團成員，這一票不只是對人民負責，也是對歷史負責，都會留下紀錄，也不要忘記自己所講的話，正如過去民進黨所講的「黨意不要凌駕民意」。

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美國在台協會（ＡＩＴ）前天發布文件，詳細說明美國政府的檢驗、標章與違規處理紀錄等管理內容，並強調遺憾近來美豬議題被不必要地政治化。江啟臣對此表示尊重，也希望美方了解及尊重台灣人民的立場與捍衛健康的態度。萊豬問題本來就不是政治議題，是健康和民生議題，民眾對自己健康的疑慮與關心，不是政黨政治能操作的。

另，媒體昨報導，台中市長盧秀燕突襲ＡＩＴ處長酈英傑當面反萊豬，讓美方不滿，江啟臣因此私下拜會酈，還婉轉表達「管不住國民黨」。國民黨反駁說，江從未在酈與盧見面後，主動求見酈處長，若干特定媒體或政治評論者應善盡與國民黨及ＡＩＴ查證責任，以正視聽。

對於醫師蘇偉碩改口萊劑毒性，衛福部長陳時中考慮撤告，江啟臣說，衛福部用提告造成寒蟬效應，遇民意反彈又龜縮，呼籲衛福部只要做一件事，就是為人民衛生福利著想。

消基會昨也公布「拒吃萊克多巴胺」連署，指兩個月以來已有近廿萬人響應，朝野除民進黨團外都有加入連署。消基會強調，會持續號召民眾參與連署，同時會打電話給選區立委遊說，呼籲政府對進口萊豬政策懸崖勒馬。

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