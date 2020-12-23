為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    江啟臣批：民進黨多數暴力輾壓民意

    國民黨主席江啟臣昨痛批，民進黨團用多數暴力輾壓民意。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席江啟臣昨痛批，民進黨團用多數暴力輾壓民意。（記者廖振輝攝）

    2020/12/23 05:30

    〔記者林良昇、楊綿傑／台北報導〕立法院廿四日將針對萊豬法案上演表決大戰，民進黨立委與行政院長蘇貞昌前天召開行政立法協調會報，決議針對萊豬法案表決一致投票。國民黨主席江啟臣昨受訪時痛批，民進黨團還是看不見民意，用多數暴力輾壓民意，這次輾壓的不只是人民健康，也是下一代健康。

    江啟臣呼籲，蔡政府、行政院長、立院黨團成員，這一票不只是對人民負責，也是對歷史負責，都會留下紀錄，也不要忘記自己所講的話，正如過去民進黨所講的「黨意不要凌駕民意」。

    美國在台協會（ＡＩＴ）前天發布文件，詳細說明美國政府的檢驗、標章與違規處理紀錄等管理內容，並強調遺憾近來美豬議題被不必要地政治化。江啟臣對此表示尊重，也希望美方了解及尊重台灣人民的立場與捍衛健康的態度。萊豬問題本來就不是政治議題，是健康和民生議題，民眾對自己健康的疑慮與關心，不是政黨政治能操作的。

    另，媒體昨報導，台中市長盧秀燕突襲ＡＩＴ處長酈英傑當面反萊豬，讓美方不滿，江啟臣因此私下拜會酈，還婉轉表達「管不住國民黨」。國民黨反駁說，江從未在酈與盧見面後，主動求見酈處長，若干特定媒體或政治評論者應善盡與國民黨及ＡＩＴ查證責任，以正視聽。

    對於醫師蘇偉碩改口萊劑毒性，衛福部長陳時中考慮撤告，江啟臣說，衛福部用提告造成寒蟬效應，遇民意反彈又龜縮，呼籲衛福部只要做一件事，就是為人民衛生福利著想。

    消基會昨也公布「拒吃萊克多巴胺」連署，指兩個月以來已有近廿萬人響應，朝野除民進黨團外都有加入連署。消基會強調，會持續號召民眾參與連署，同時會打電話給選區立委遊說，呼籲政府對進口萊豬政策懸崖勒馬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇揆喊話：社會將看見我們是正確的
    2020/12/23 05:30

    蘇揆喊話：社會將看見我們是正確的
    中市公所宣導品 赫見共軍握拳敬禮
    2020/12/23 05:30

    中市公所宣導品 赫見共軍握拳敬禮

    南投創作道安台語歌 結合廣場舞宣導
    修改器械使用條例 用砲權逾越總統？ 海委會：戰爭狀態以國防法為準
    2020/12/23 05:30

    修改器械使用條例 用砲權逾越總統？ 海委會：戰爭狀態以國防法為準
    政治今日熱門
    巧合緣分！立委莊競程今天生日 5位助理都是12月生
    2020/12/22 08:46

    巧合緣分！立委莊競程今天生日 5位助理都是12月生

    中國每月對台網攻逾3千萬次 廖宏祥：台灣有權在網路戰行使自衛權
    2020/12/22 09:00

    中國每月對台網攻逾3千萬次 廖宏祥：台灣有權在網路戰行使自衛權

    同婚法案比喻萊豬行政命令 蘇揆：社會看見我們站在正確一方
    2020/12/22 09:19

    同婚法案比喻萊豬行政命令 蘇揆：社會看見我們站在正確一方 影片

    共機今三度擾台！驅離廣播過程錄到「媽的、公鯊小」（音檔）
    2020/12/22 11:59

    共機今三度擾台！驅離廣播過程錄到「媽的、公鯊小」（音檔）

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播