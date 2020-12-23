修改器械使用條例 用砲權逾越總統？ 海委會：戰爭狀態以國防法為準

海委會澄清，如果進入戰爭狀態，將依照國防法，配合國防部指揮調度，沒有逾越總統職權問題。（記者洪定宏翻攝）

2020/12/23 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會認為東南沙情勢緊張，日前預告修改「海岸巡防機關器械使用條例」中「用砲權」的位階，引發台大教授姜皇池質疑海委會主委逾越總統職權。海委會澄清，此修改規範的是「平時」，若進入戰爭狀態，將改依國防法第四條，配合國防部指揮調度。

海委會昨天上午舉辦施政成效及未來工作重點記者會，媒體詢問海委會預告修法一事。海委會指出，近年台灣周遭海域安全威脅提升，部分敵對行動涉及準軍事性質的武力危害或攻擊，考量相關處置的敏感性與妥適性，因此將修正「海岸巡防機關器械使用條例」第八條，新增第二項，將使用砲的權力，提升至海委會主委。

請繼續往下閱讀...

海委會表示，國防法第四條規定，作戰時期，國防部得因軍事需要，報請行政院許可，將其他依法成立的武裝團隊，納入作戰序列運用。

海委會強調，「海岸巡防機關器械使用條例」僅規範平時狀況，包括中國民兵船攻擊的「準戰爭」灰色地帶。換句話說，如果進入戰爭狀態，海委會將改依國防法第四條，配合國防部指揮調度。

另外，考量海巡艦艇及東南沙地區較遠，可能面臨突然遭受不明砲擊，導致重大傷亡或通聯受阻斷等威脅，有即時自衛反擊及對應防處的必要，故新增第三項，得由現場最高指揮官判斷認定用砲時機與即時應處。

海委會也說，尚無民眾針對修法提出意見，但海委會將收納姜皇池的意見做為參考，並針對他的建議，提出澄清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法