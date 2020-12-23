中市公所宣導品 赫見共軍握拳敬禮

宣導品下方兵役宣導部分，竟是中國解放軍握拳敬禮的圖片。（民眾提供）

2020/12/23 05:30

網路搜圖未察 民斥「被統戰」

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區公所免費發放市政宣導資料夾，不料資料夾上的卡通軍人圖片竟是採中國解放軍的「握拳」敬禮姿勢，引發市民痛批「被統戰」；南區公所解釋，同仁網路搜圖未注意造成民眾疑慮，公所深表歉意，已緊急通告各里辦公處回收並深切檢討。

南區公所致歉 回收檢討

南區公所貼心印製市政宣導品，正面是搭乘公車如何申請優惠的各種管道，背面是明年行政機關辦公行事曆等宣導；最下方是台中兵役資訊，並附上一張穿著陸海空軍制服的卡通軍人圖片。

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有眼尖民眾發現，這三名軍人的敬禮手勢竟是中國解放軍的握拳敬禮方式，與台灣軍人舉掌貼額完全不同。據了解，中國宣誓時舉拳而不是舉掌，因中共黨章明確指出黨員必須面向黨旗入黨宣誓，須舉起右手，握緊拳頭，對著太陽穴。

此動作在社會主義和工人運動中，被稱作「紅色敬禮」，連同解放軍握緊拳頭敬禮，象徵力量、團結、堅持和決心，對中國而言還有「拳拳之心」以示忠誠象徵。

立法院副院長蔡其昌表示，台中市政府的兵役宣導品事涉對國家的認同感，被民眾發現相關單位草率行事，查核也不用心，隨便上網抓素材就做成文宣品廣發，實在有辱國軍形象，呼籲趕緊全面回收，也希望相關單位未來在文宣品的製作上能更加注意。

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