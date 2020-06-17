回母校雄中參加畢典╱陳其邁︰這一兩天也許會有我的畢典
〔記者黃旭磊／高雄報導〕行政院副院長陳其邁昨上午參與母校高雄中學畢業典禮，九百卅多名學弟高喊「市長好」，學弟們更翻出一九八三年陳其邁青澀的大頭照，陳其邁苦笑稱，當年考不過同學，才會看起來「憨頭、憨頭」（台語，笨狀）。
由於前市長韓國瑜去年與模範生拍照，曾遭雄中畢業生拿《為什麼愛說謊》一書合影突襲，遭罷免後，校方將重印補發市長獎。陳其邁昨表示，不會「呷碗內、看碗外」，人生旅程多漫長、辛苦並曲折，做任何事都會全力以赴；他並對國民黨有意參選人士喊話，稱要熱愛高雄，展現參選決心。
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對於可能在今天（十七日）宣布請辭，陳其邁說，「今天參加雄中畢業典禮，也許不久的將來，這一、兩天也許會有我的畢業典禮。」
至於參加市長補選，是否有信心超過本屆競選市長時的七十四萬二二三九票？陳其邁表示，只有更好，沒有最好，讓台灣或高雄更好，是一輩子努力目標。
本屆雄中畢典以「小明在哪裡」為主軸，雄中校長謝文斌引領立委趙天麟、前校長黃秀霞進入會場，全場熱烈歡呼迎接陳其邁。趙天麟致詞提及歷任高雄市長沒有雄中校友，學生們高喊要把學長送進市府，還有學生拿出陳其邁兩年前競選市長的旗幟相挺。