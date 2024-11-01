京華城案4大被告續押 游淑慧：代表犯罪利益龐大、涉嫌重大

台北市議員游淑慧。（資料照）

2024/11/01 19:01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉及京華城弊案，北檢聲請延押，台北地院今裁定延押兩個月。北市議員簡舒培表示，檢廉擔心若放柯出來，恐會有更多證據遭消滅；台北市議會京華城調查小組召集人游淑慧則表示，本案4大被告都裁定續押，代表犯罪事實涉嫌重大，且犯罪利益龐大。

簡舒培表示，檢察官在發布說要聲請延押的新聞稿內，曾講到柯文哲的部屬、相關關係人尚未到案，部屬除「橘子」許芷瑜是否還有其他人在逃？也代表柯文哲涉案過程中有串證、滅證之虞，若柯真的坦蕩蕩，就請橘子及相關人士都出來，不要躲起來，況且柯還刻意叫她出境。

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簡舒培指出，種種跡象顯示，柯文哲於此案中站不住腳、經不起考驗，他自己也心虛，先前才會刪簡訊、訊息，在檢察官調查前有很多心虛的動作，至今針對外界質疑，柯文哲仍說不清楚、講不明白，更不配合調查，關鍵人、帳房橘子還被通緝、列為被告，因此若放柯文哲出來，恐怕會有更多證據遭消滅。

游淑慧表示，柯前市長繼續被羈押是院檢雙方一致的考量，認為有延押必要，她對於辦案需要予以尊重；本案4大被告都裁定繼續羈押，代表犯罪事實涉嫌重大，且犯罪利益龐大，因此希望未來京華城土地，鼎越所提的抗告發回重裁，地院能維持繼續扣押，做為訴訟不法利益追討的保全。

北檢偵辦京華城弊案，目前已陸續成功聲請延押4名被告，依序為應曉薇、沈慶京、北市前副市長彭振聲，今天則是柯文哲。至於同樣被羈押禁見的威京集團旗下鼎越開發公司前董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗，均因首個押期尚未屆滿，仍待北檢決定是否聲請延押。

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