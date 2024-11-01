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    百年鐵道復駛 陳其邁:「濱線」哈瑪星號月底再出發

    改造全新的「濱線觀光列車-哈瑪星號」即將再出發。 （圖擷取自陳其邁臉書）

    改造全新的「濱線觀光列車-哈瑪星號」即將再出發。 （圖擷取自陳其邁臉書）

    2024/11/01 19:48

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年是高雄設市100年，也是鐵路通車124週年，高雄市長陳其邁今（1日）晚透過臉書宣布，全台最大百年鐵道復駛計畫，改造全新「濱線觀光列車-哈瑪星號」即將於本月底再出發。

    1900年11月，縱貫鐵路「打狗-台南」段正式營運，開啟鐵路連結海港的運輸平台，有如打通高雄港任督二脈，讓昔日漁村蛻變為國際級港口城市；但2008年11月，末班車駛離高雄港站，如今沉寂多年的軌道將再次啟航。

    陳其邁今晚表示，全台最大百年鐵道復駛計畫，改造全新「濱線觀光列車-哈瑪星號」即將再出發，還有超過30輛台灣鐵道史上各式列車一次看，重新升級哈瑪星鐵道園區，從舊打狗驛、北號誌樓到檢修車棚區，打造全台最大戶外鐵道博物館。

    他說，搭配濱線復駛「哈瑪星號」於11月30日啟航營運，高市府連續3週舉辦活動（11月30日至12月15日），橫跨整個哈瑪星鐵道公園，有限量創意火車便當、市集、音樂演出，邀請大家一同搭上這列跨越時空的列車，重返當年風華。

    「濱線觀光列車-哈瑪星號」邀請高雄在地設計師辜達齊，以敞車為基礎，運用枕木的鐵道元素設計，復原高雄港站以載貨為主的歷史意義，更提供全新鐵路搭乘觀光體驗。

    陳其邁強調，從去年秋天開始，文化局團隊從火車調研考證、舊軌道整修，跑遍全台搜尋各式符合高雄港鐵道園區歷史意義的列車，洽談商借，從年初到來的30L20002號油罐車，到上週35N21121號篷斗車、台肥45噸調車機，歷經多年醞釀，終於有了階段性成果。

    陳其邁特別感謝台鐵、台糖、國家鐵道博物館籌備處等單位鼎力相助，及輕軌收班後一同吊運火車的工作夥伴，與奮力推動火車的志工夥伴，以近乎不可能任務完成「鐵道復駛」計畫。

    現場有超過30輛台灣鐵道史上各式列車一次看。（圖擷取自陳其邁臉書）

    現場有超過30輛台灣鐵道史上各式列車一次看。（圖擷取自陳其邁臉書）

    高市府將於11月30日起，連續3週舉辦活動，橫跨整個哈瑪星鐵道公園。（圖擷取自陳其邁臉書）

    高市府將於11月30日起，連續3週舉辦活動，橫跨整個哈瑪星鐵道公園。（圖擷取自陳其邁臉書）

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