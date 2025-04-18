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    為李美玲背書！花中退休老師廖美菊籲：簽好連署書交到對的地方

    退休的廖美菊老師仍非常關心社會議題，還經常在一些環境議題場合仗義直言，這次她也站出來替李美玲背書，呼籲曾教過的學生，一個人要有判斷力，當選出來的人不適任的時候，就應該解除委託。（記者花孟璟攝）

    退休的廖美菊老師仍非常關心社會議題，還經常在一些環境議題場合仗義直言，這次她也站出來替李美玲背書，呼籲曾教過的學生，一個人要有判斷力，當選出來的人不適任的時候，就應該解除委託。（記者花孟璟攝）

    2025/04/18 15:36

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷傅連署領銜人李美玲連日遭國民黨移花接木抹黑，引起許多人聲援，其中花蓮高中退休的知名生物老師廖美菊昨夜PO出長文，寫給她曾教過的學生和家長們，強調「我以我的誠信，背書李美玲領銜人，是認真誠信、長期奉獻地方的人」。廖美菊認為，一份連署沒有用，很多連署書聚在一起，就是力量，呼籲大家在剩下的幾天，把珍貴的決定交到對的地方！

    廖美菊說，她知道美玲這個人很久了，每隔一陣子就會聽到她的社區公益事蹟，號召一群人一起完成，「人要做假，不會犧牲自己搞這麼久，政府發標的預算每一分錢都要經過會計法規的審核，堂堂正正為社區做出有品質的事，這就是大家看了這麼多年的李美玲！」

    「我以我的誠信，背書李美玲領銜人，她是一位認真誠信，長期奉獻，在地方經營社區生活的人！不是歪七扭八的人」！

    年近70歲的花蓮高中退休生物老師廖美菊以嚴格著稱，在校帶領數理資優班、指導學生參加科學競賽獲獎無數，50歲退休後仍回學校指導參加國際奧林匹亞競賽的學生，讓花蓮高中幾乎年年都有優秀學生進入國手選訓營，學生都是花蓮最頂的人才，近年她在縱谷買地從農，從農田中實踐她的環境永續理念，與大自然一起生活。

    廖美菊昨深夜po文「給花女、花中我教過的學生與家長們」。廖美菊說，她不是了不起的老師，但她是很誠實、認真和努力，學生也認為她很嚴格，她也承認自己太嚴格，但嚴格中有愛與期待，雖然她退休很久了，仍然在關心社會的公平正義、為了環境永續而努力。

    「這一兩年來，接二連三遇到回花蓮的青農結束農作，重回都市謀生」，廖美菊說，花蓮天生麗質，卻不斷流失青年人，他們都說一樣的話「在花蓮我看不到未來」！還有一些年輕人接政府計畫，卻總是去外縣市接案，不敢留在花蓮投標，只因為工程款的問題，她曾答應他們不轉述出去，「只因為，他們害怕」！

    廖美菊說，她不是容易被呼攏的人，當很多不同的人都不敢講真話的時候「再笨也該知道裡面有問題」，要分辨一個人虛實不容易，誠實的人如果說自己不好，可能是謙虛，相反的，有些人卻花很多納稅人的錢去買報紙刊登自己的豐功偉業，卻很可能只是收割別人的成就。

    廖美菊表示，只剩最後幾天能連署了，人民要有判斷力，當選出來的人不適任的時候，就應該解除委託，在剩下幾天各種擾亂會層出不窮，懇請大家把珍貴的決心交到對的地方，「只有一張連署書沒用、但很多聚在一起，就是力量」。

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