花蓮消防替代役騙主管「出去吃飯」 騎公務機車到公園賣毒品彩虹菸

花蓮簡姓替代役男騎公務車去賣毒品，被警方查獲。（警方提供）

2025/04/18 15:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮20多歲的簡姓男子16日在公園停車場鬼祟，與人從事毒品交易牟利，被警方逮獲，當場查獲9包143支彩虹菸，而且簡姓男子竟是在花蓮服務的消防替代役男，出門販毒還是騎公務車，已被警方依毒品罪嫌送辦，目前已6萬交保候傳。

花蓮縣警局刑事警察大隊偵二隊長期布線，發現一名20多歲簡姓男子私下販賣 新興毒品彩虹菸，經蒐證完備、報請花蓮地檢署檢察官指揮，前天16日循線到花蓮市一處公園停車場，發現簡姓男子已接觸到毒品下游進行交易，警方當場現身逮人！

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警方指出，現場查獲毒品彩虹菸9包共計143根，及不法所得2萬餘元，令人詫異的是，到案後才發現簡姓男子身分竟是消防局的替代役男，在市區的消防分隊服務，做案時還是騎公務車。

對此花蓮縣消防局表示，簡姓役男家住宜蘭，去年12月到花蓮消防局報到，服務於花蓮分隊，預計今年10月退伍，負責值班台勤務，平日表現正常，16日當晚簡姓役男向主管報告說要去出去吃晚餐、騎著公務車出去而被警察逮捕。消防局表示，目前役男仍編制花消，已通報役政署處理並等候指示。

花蓮縣警察局局長陳百祿表示，近日警方執行第12波安居緝毒專案，針對彩虹菸、依托咪酯菸彈、毒品咖啡包等新興毒品加強查緝，因新興毒品對青少年及社會治安構成嚴重威脅，將持續針對毒品犯罪加強查緝，並呼籲民眾提高警覺。

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花蓮簡姓替代役男販毒被逮，查獲不法所得2萬餘元，以及143支彩虹菸。（警方提供）

花蓮簡姓替代役男販毒被逮，查獲不法所得2萬餘元，以及143支彩虹菸。（警方提供）

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