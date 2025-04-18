飲料中「加一物」下毒害死新婚妻 狠夫詐得200萬保險金

60歲張姓男子，2021年趁著新婚妻子陳女因痔瘡手術入院之際，將含有麻醉劑「待布卡因」的藥物混入飲料中給妻子食用，導致陳女突發癲癇失去意識，最後因腦部缺氧身亡。（記者鄭景議翻攝）

2025/04/18 15:23

〔記者鄭景議／台北報導〕60歲張姓男子疑似因為長期嗜賭積欠賭債，2021年趁著新婚妻子陳女因痔瘡手術入院之際，將含有麻醉劑「待布卡因」的藥物混入飲料中給妻子食用，導致陳女突發癲癇失去意識，最後因腦部缺氧身亡，張男因此獲得200萬元保險金；檢警認為陳女死因有疑，又發現張過去曾下毒害前女友，刑事局偵查第二大隊經過長期調查，去年底以殺人及殺人未遂罪嫌逮捕張男，新北地檢署本月11日偵結起訴。

警方調查，張男為垃圾車司機，於2020年8月認識陳姓女子，雙方迅速墜入愛河，但張男卻不懷好意，分別在11月及隔年2月，分別為陳女投保各100萬的健康險及意外險，受益人都為法定繼承人，隨後在2021年3月8日與陳女登記結婚；陳女3月29日因為痔瘡切除手術入住亞東醫院，卻迅速在30日突發癲癇病失去意識，在急救多日後，於4月23日宣告不治。

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法醫在解剖陳女屍體時，發現陳女的膽汁中可測出微量待布卡因（Dibucaine），待布卡因是一種局部麻醉劑，只可以外用，服用會造成中毒引發癲癇發作、心律不整，但是死者住院期間醫療紀錄中並未開立或施用待布卡因，又發現死者物品有含待布卡因的白藥水，因此懷疑陳女遭他人下毒謀殺。

雖說病房內無監視器，但檢警調閱病房外監視器，確認陳女住院期間只有張男陪同照顧，另查訪死者親友及調閱保險資料，發現死者於術前不久，有投保金額各達新台幣100萬元的傷害及健康保險，並迅速與張男完成結婚登記，投保、結婚、死亡時間相距甚近，加上經過醫事審議，衛福部醫事審議委會排除該案因醫療疏失導致死亡的可能，警方確認張男涉嫌重大，去年12月18日於張男位於內湖的住家將他拘提到案。

張男到案後否認犯案，堅稱妻子是因為醫療疏失身亡，但警方發現張男不但長期嗜賭積欠賭債，過去還有殺人前科，在2016年間也曾涉嫌以海洛因及加保扶混入食物飲品的方式，試圖謀害當時的女友王女並盜領王女存款，只是王女當時鬼迷心竅又急著想把存款追回，未積極指控張男該案因證據不足不起訴。

檢警也對張男申請測謊鑑定，張男在是否購買含待布卡因藥物及是否知情藥物如何進入妻子體內兩項中，皆未通過，檢方認定張男涉嫌重大，拘提到案後就聲請羈押禁見獲准，全案依刑法殺人罪及殺人未遂罪移送新北地方檢察署偵辦並於4月11日偵結起訴。

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