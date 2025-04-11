獨家》醫事人員薪資未達標健保擬不予特約 醫界憂：醫院診所恐倒一片

健保署研擬修改「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」。（資料照）

2025/04/11 09:18

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署昨（10日）首度召開修改「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」討論，研擬醫事服務機構的專職醫事人員健保月投保金額未達一定標準、未公開最低及平均健保月投保金額，將列入不予特約，也就是民眾到相關院所就醫將無法使用健保，引發不少醫界代表不滿，擔憂此舉恐造成醫院、診所倒一片。

根據健保署研議修改「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」內容，針對醫事服務機構不予特約及續約要件，註明因提升醫事人員薪酬待遇，以維護醫療照護品質，修正方向將保障醫事人員薪資並要求應主動揭露薪給資訊。

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研擬內容包含醫院、診所專職醫事人員的健保月投保金額，分別低於當年勞動部依最低工資法第13條第1項公告每月最低工資的2倍、1.5倍，以及未每年公開各類醫事人員最低及平均健保月投保金額，將列入不予特約，也就是民眾到相關院所就醫，將不適用於健保給付。

昨日參與會議的中華民國醫師公會全聯會常務理事王宏育表示，以今年為例，基本工資為28590元，換句話說，醫院專職醫事人員的健保月投保金額未達2倍的57180元、診所未達1.5倍的42885元，按照此修法方向就會被列入不予特約。

王宏育指出，出席會議的醫院、診所代表，其實都支持改善醫事人員待遇，近年也都致力於持續調整薪資，更何況現在若待遇太差根本請不到護理師、藥師。不過，健保署此次修改相關辦法卻引發反彈，主因在於涉及醫事人員類別繁多、分布位置有城鄉差異，這種一體適用的金額恐有可行性的困難，例如台北與台東的工作量、薪資待遇就不會一樣，且只要求醫療業有失公平。

有其他不具名的出席者則認為，「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」照理主管違反醫療行為，醫事人員的薪資待遇並不算是醫療行為，不宜列入相關辦法，且按理是非常嚴重的違規才會被列入不予特約，這種修改方向恐不符比例原則，也恐涉違反「不當聯結禁止原則」。

據悉有醫界代表也在會中表達，若按此版本修改相關辦法上路，恐造成醫院、診所倒一片，因為人事成本會大幅增加，但健保給付並未按同比例調整，且公開各類醫事人員最低及平均健保月投保金額，疑涉違反業務機密，例如有些診所只有聘僱1名醫事人員，很容易被比對出來其收入，個資就會曝光。

不過，與會人士也提到，健保署在聽取相關意見後，強調昨天只是修改「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」的首次意見交流討論會，在蒐集相關意見後，會逐步修正調整，並於後續再召開討論，以獲得共識。

依照健保署資料，修法5大特色包含「公平締約」如聽力所等機構得與健保署特約等；「賦予彈性」如放寬報備支援服務場域等；「資訊對等」如正面表列不得要求自費項目等；「擇優特約」如保障醫事人員薪資調升等；「授權明確」會配合現行醫療法規修訂。

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