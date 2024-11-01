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    首頁　>　政治

    王世堅：柯文哲是「飯童」 陪財團用刀叉吃人肉

    王世堅今直指，黃國昌為鞏固地位，趁柯文哲無法發聲時假傳聖旨，令人不勝唏噓。（資料照）

    王世堅今直指，黃國昌為鞏固地位，趁柯文哲無法發聲時假傳聖旨，令人不勝唏噓。（資料照）

    2024/11/01 18:48

    〔記者陳政宇／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，立法院民眾黨團總召黃國昌日前稱，柯曾對他說「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲」。對此，與柯交手多年的民進黨立委王世堅今（1日）直指，黃國昌為了鞏固自己的地位，趁柯文哲無法發聲時假傳聖旨，令人不勝唏噓。

    民眾黨日前舉辦「賴政府，搞什麼鬼」集結宣講活動，黃國昌爆料稱，柯文哲在北院第一次裁定無保請回那幾天曾跟他說，「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲」；而他聞言後告訴柯文哲，「我們大家都不允許你被犧牲，今天我們如果放手讓你被犧牲，明後天又是誰面對這個獨裁、專制？」

    王世堅今在臉書撰文表示，柯文哲就是徹底的政治獵人，陪著這些財團用刀叉吃人肉，姑且稱柯文哲為「飯童」。

    王世堅說，黃國昌假傳聖旨完全只為了他個人利益，柯文哲五月才說8位立委投票不需要團進團出，現在黃國昌卻說柯文哲交代他們不可以分裂投票，前後矛盾，並且無法考證是否為柯本人所言，很明顯黃國昌此舉是為了鞏固自己在民眾黨的地位。

    王世堅也質疑，黃國昌又說柯文哲告訴他「柯文哲自己可以被犧牲，民眾黨不能不犧牲」，趁著柯文哲羈押期間無法為自己發聲，假傳聖旨。這也算是應證了柯文哲當時自己說的「識人不明」吧，真是令人不勝唏噓。

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