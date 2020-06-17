陳其邁辭官 投入高市長補選

陳其邁（左二）將投入高雄市長補選。（記者黃旭磊攝）

2020-06-17 05:30:00

民進黨中常會今徵召

〔記者李欣芳、楊淳卉／台北報導〕行政院副院長陳其邁昨向行政院長蘇貞昌遞出辭呈，將於今天獲民進黨中常會徵召後，正式宣布辭官投入高雄市長補選，陳其邁的離職將在週四生效。他昨連夜為今天的參選聲明定稿，將說明對高雄未來發展的願景，包括在美中貿易戰變局及後疫情時代，發展高雄的經濟。

高雄市長補選八月十五日投票，民進黨中常會今將通過徵召提名陳其邁，會後由兼任民進黨主席的蔡英文總統召開提名記者會，陳其邁將在記者會中宣布請辭副閣揆並投入選戰。

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週四回高雄打選戰

陳其邁辦公室和官邸已打包，相關行李運回高雄，只剩下一些日常用品、少量衣物。他昨遞出辭呈後，預定參加週四最後一次行政院院會；他的離職將在週四生效，當天向閣員們道別並接受祝福後，離開行政院。週四當天下午，他在高雄就有公開行程，正式投入選戰。

將蘇內閣經驗帶到高雄

陳其邁今將發表聲明，說明對高雄未來發展的願景，除了長期關心的高雄橋頭科學園區、捷運黃線等重大建設，並期盼在美中貿易戰變局及後疫情時代，高雄產業發展能因應調整而重新布局再出發，以促使高雄經濟繁榮發展；同時，他也期盼將蘇內閣「有政府、會做事」的經驗帶回高雄。

陳其邁在二○一八年底的高雄市長選舉，敗給對手韓國瑜，如今韓國瑜被市民罷免，陳其邁記取當初敗選的教訓，一年多來不忘對故鄉高雄的基層經營，他這次辭官參選，也展現背水一戰的決心，正式投入選戰後，將全力以赴，盼回應許多市民的期待，光復高雄。

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