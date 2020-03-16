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若「罷韓」過關》綠備戰高市長補選 陳其邁可望再戰

若高雄市長補選，現任行政院副院長陳其邁是民進黨參選高雄市長補選的最可能人選。（資料照）

若高雄市長補選，現任行政院副院長陳其邁是民進黨參選高雄市長補選的最可能人選。（資料照）

2020-03-16 05:30:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕若「罷韓」投票過關，將進行高雄市長補選，民進黨內傳出立委趙天麟、林岱樺有意爭取補選，但黨內人士指出，過去民進黨批評高雄市長韓國瑜當選不到一年就參選總統是「落跑市長」，若現任立委投入補選，也會遭受「落跑」批評。以目前趨勢，現任行政院副院長陳其邁是參選高雄市長補選的最可能人選。

陳其邁在二○一八年高雄市長選舉對決韓國瑜落敗，隔年一月出任行政院副院長。政府現階段的武漢肺炎防疫工作，公衛出身的陳其邁擔綱重要角色，更保持相當的曝光度。

中選會主委李進勇十二日於立院答詢指出，若進入第三階段投票，罷韓投票約將會在六月中下旬舉行。民進黨內評估，罷韓連署踴躍，很快就達標，罷韓投票通過機會很高。

罷韓的政治工程，除了高雄市長補選議題外，綠營檯面下也為罷韓成功後的地方政治局勢展開競逐。民進黨將在五月廿四日舉辦地方黨部主委選舉，高雄市成為關注焦點。

現任高雄市黨部主委趙文男有意競選連任，趙天麟近日表態考慮參選高雄黨部主委。地方人士解讀，趙文男非新系人馬，趙天麟則為海派支持，與同為海派支持的陳其邁合作意味濃厚，這不僅是為市長選舉鋪排，更意在未來四年地方選舉中在高雄的派系實力拓展。在這種情況下，地方其他政治勢力內也出現「要戰、要和」討論聲浪，恐再掀黨內紛擾。

黨部主委選舉若掀紛擾

黨內人士憂會影響罷韓

黨內人士指出，在罷韓過程及未來可能的高雄市長補選，黨內應該尋求團結、和諧，黨部主委選舉在罷韓投票前進行，若罷韓投票前，外界感受綠營又在為罷韓後的局勢陷入紛爭，不僅對罷韓有影響，對政黨及個人也不是加分，現階段應減少黨內政治紛爭。

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