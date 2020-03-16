罷韓團體：全黨救一人 正式「啟程」？

林智鴻（右一）提醒江啟臣，罷韓是高雄人的事。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-16 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜罷免案箭在弦上，國民黨主席江啟臣昨與韓國瑜晤談後，呼籲高雄市民唾棄惡質的政治操作；民進黨高市議員林智鴻質疑江與高雄市民為敵，Wecare高雄則批評，江啟臣最應該做的事是道歉，「全黨救一人」正式「啟程」？

Wecare高雄指出，一九九四年，時任立委的韓國瑜因擁核被環保團體罷免，當時二階段連署已完成，國民黨卻粗暴急修選罷法，禁止罷免與其他大選合併及提高罷免門檻，韓才逃過罷免；如今韓擔任市長再被罷免，在憲政史上應該是登上兩次罷免公報的第一人，也應該是唯一一人，如今「韓江會」是全黨救一人正式「啟程」？

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Wecare：國民黨應為提名韓道歉

Wecare高雄強調，提名韓國瑜選高雄市長、選總統的都是國民黨，如今要罷韓的是高雄人，不干國民黨的事，江啟臣最該做的、是為國民黨廿六年前的暴行道歉，也要為欺騙高雄人提名韓國瑜道歉。

林智鴻質疑江與高雄市民為敵

林智鴻說，韓國瑜剛當選市長就落跑選總統，近五十萬人上街頭罷韓，韓卻批評是「遮羞布」，江主席改革起手式若是與高雄市民為敵，未來國民黨將難讓人看到一個全新氣象，革新的國民黨。

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