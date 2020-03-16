焦點評論》中國吃味台灣

台灣抗疫表現好，中國政府吃味。（記者簡榮豐攝）

2020-03-16 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

中等嗅覺的人都可以聞到：中國政府藉著疫情重挫，有意識地升高了對台灣的敵視態度。在武漢肺炎爆發的稍早，對岸所謂「以疫謀獨」的指控，尚屬政治語言，完全可以理解，因為六十多年來的對峙，台灣人早就習慣了類似的罵戰。不過，近日北京的文宣攻擊則成份有了變化，一方面批評西方媒體「炒作」台灣抗疫經驗；一方面則嘲諷民進黨當局「一刀切」防疫，毫無技術含量可言。如此「酸度」破表的用詞，自中國「崛起」之後，實屬罕見。

中國共產黨政權為啥不惜打翻了醋醰子般地進行大外宣？最近一個畫面難免引人注意，就是習近平居然沒空去染髮，讓白霜上了頭頂，有違外界普遍認知的中南海官場文化。習總書記是累了嗎？這麼沉重的內外壓力肯定不會太好過。主子辛苦，下面的奴才不能分勞解憂，還頻頻添亂，一下子要出版「大國戰『疫』」，被噓是「低級紅」，不得不夭折下架，著實是馬屁拍在馬腿上；一下子又忘了自己是十四億人口的大國，過去總鬧著要與太平洋對面的美國比峰，現在竟無法忍受家門口前的台灣被稱讚，這些人的眼界與胸襟，看來是遭冠狀病毒浸潤，給擊垮了。

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中共宣傳部門病得嚴重，語無倫次即是徵兆。所謂的「一刀切」防疫，是不滿台灣早早就對中港澳禁止入境，認為全方位阻礙了兩岸交流，因此言下之意是責怪這沒什麼了不起；問題是，台灣此一提前部署是二月七日才生效；中國卻在一月二十三日開始讓武漢封城，而後擴及其他地區，這何止是「一刀切」而已，根本是更粗暴百倍的千刀萬剮，請問這作法又有什麼技術含量呢？當時中國各省市紛紛獨立、閉門防疫，請問這「國中之國」的異象有什麼交流可言？北京中央與喳呼僂儸怎都不吭半點氣，現在竟在意起對台關係受損，真是腦筋糊塗，矛盾至極。

中國政府為什麼會這麼吃味？第一層原因是制度的比較。西方政要與媒體最近在敘述台灣時，使用了「民主」的關鍵詞，這民主抗疫的提法，讓長期以「亞洲價值」、「西方民主不適用於東方」，甚至「中國式民主」為專制體制辯護的中共菁英猶如芒刺在背，本能式地非跳起來不可。

第二層原因是執政能力的比較。台灣的醫療治理，在國際發光發熱，這是一種文明指標；近二十年來隨著經濟發展，逐漸對台居高臨下的大國姿態，在這次武漢肺炎襲擊下，栽了個大跟頭，暴露出中國外強中乾的虛弱，中國人民死傷慘重的民怨到處流竄，習體制擔憂內部反撲，衝擊政權穩定，因此亟欲撲滅台灣的燈塔效應。

第三層原因才是中共喉舌們表面上的理由，即針對台灣政府自美中貿易大戰以來的親美路線，到今年初介入台灣大選失敗，乃至近期各國對台灣參與WHO的同情鵲起，這一系列過程所累積的敵意與危機感；故而才會發明出「以疫謀獨」此等字眼，無疑是恐懼的反射，並將台灣加入世衛喻為「一哭二鬧三上吊」，深怕闖大禍的中國與破產的世衛，會因此雙雙不支。

中國如果有能人，應該叫人把這些丟人現眼的把式給盡快收回去；倘若不聽更好，正可對全球大大區隔：中國與台灣不是同一夥的。

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