密會韓 定調冷處理罷免案 》江籲高雄市民 唾棄惡質政治操作

國民黨主席江啟臣（中）昨與高雄市長韓國瑜（左二）會面，兩人定調「冷處理」罷韓案，黨中央將協助防疫、市政工作列為「助韓兩支箭」。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-16 05:30:00

〔記者王榮祥、許麗娟、林良昇／綜合報導〕國民黨立委江啟臣當選黨主席後啟動拜訪黨籍十五縣市長之旅，因應上任後「第一戰」的韓國瑜罷免案，江首站就南下高雄與韓國瑜密會。高雄市政府會後轉述，江指這一年來高雄市的基礎建設進步非常大，呼籲高雄市民唾棄惡質的政治操作。

江啟臣昨午與韓國瑜晤談約一小時，立院黨團政策會執行長林為洲、書記長蔣萬安、高雄市黨部主委莊啟旺也在場。高市府會後說明，兩人對多項重大議題交換意見，尤其在防疫、市政、政策、黨務等層面，都有共識要攜手合作。

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韓國瑜指出，高雄過去建設落後其他五都太多，拜託江啟臣與立院黨團，能協調中央爭取更多資源導入高雄。江啟臣強調，這一年來高雄市的基礎建設進步非常大，不該被有心人士刻意抹黑、貼標籤，期盼全國人民能看到韓市長走進基層傾聽民意，與市府團隊服務市民的熱忱與效率，請所有高雄市民唾棄惡質的政治操作，以行動支持韓市長服務市民。

江啟臣也提及，會安排不分區立委進行沒國民黨區域立委的縣市責任區認養；黨中央也將成立一個溝通聯繫與指揮作戰機制，整合立院黨團、執政縣市政府、縣市議會及智庫，針對全國政策、地方議題提前研擬因應策略。

黨中央將射出雙箭助韓

據了解，江啟臣與韓國瑜昨先密談一段時間後，黨團幹部才加入。雙方對於國民黨中央如何協助高雄市政深入交換意見，也包含如何應對「罷韓」，江、韓最終定調「冷處理」罷韓案，黨中央將協助防疫、市政工作列為「助韓兩支箭」，但部分挺韓側翼仍有高調反罷免的聲浪，認為應踴躍出來投不同意罷免票，擋下罷韓，「再一次展現我們韓家軍的力量」。

一位青壯派國民黨立委坦言，協助韓專心市政是最重要的，但不是高調宣傳、也不是默默做，要扎實拿出實績，相信民眾就會看到。前韓國瑜競辦發言人、新北市議員葉元之也呼籲，不要炒熱罷韓議題，現在要黨中央幫韓的人，都是在加強藍綠對立，把罷韓熱度升高。

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