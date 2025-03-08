台中洗車工無照酒駕飆「黑道運兵車」闖紅燈 撞死外送員躲回家

吳姓洗車工撞死外送員現場一片狼藉，外送箱被撞飛到路中央。（民眾提供）

2025/03/08 10:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市23歲的吳姓洗車工人，今天清晨3時許與朋友唱歌喝酒後，無照駕駛新車價300多萬元的黑色豐田阿法（俗稱黑道運兵車）休旅車闖紅燈，撞上年僅22歲的騎機車陳姓外送員，外送員被撞飛慘死，休旅車的一面車牌還掉在現場，吳男肇事逃逸躲入家中，警方僅1小時就逮到他，酒測達0.37毫克，坦承酒駕心虛逃逸，全案依肇事逃逸與酒駕致人於死等罪名法辦。

中市警局西屯派出所調查，吳男沒有考取駕照，是洗車工人，今天（8日）清晨與朋友到KTV喝酒狂歡後，從黎明路駕駛向朋友借得、有「黑道運兵車」或「8+9運兵車」之稱的豐田阿法V6休旅車（又稱阿爾法，Alphard），返回西屯區的住處途中，在西屯區黎明路與凱旋路口高速闖紅燈，撞上騎機車的陳姓Uber外送員，機車與Uber箱子被撞翻，陳男也被撞飛，吳男駕駛阿法休旅車受到嚴重毀損，車頭與引擎蓋以及擋風玻璃都嚴重破損。

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不料，吳男沒有停車查看，反而是驅車逃逸，陳男由救護車送中港澄清醫院急救不治，西屯所接獲報案後，在現場找到吳男阿法後方一面車牌，又火速調閱監視器，約1小時，即發現吳男把車棄置住處旁100至200公尺處，員警聯繫車主（吳男的朋友），車主打電話勸吳男，「警察都知道是你開車，不要再躲了」，吳男始於清晨5時許到西屯所投案。

吳男宣稱當時無照酒駕心虛，肇事後很慌張而逃逸躲回家，他深感後悔，死者陳男的父母親也趕到西屯所，情緒相當激動，警方依公共危險、肇事逃逸及酒駕致死等罪名移送台中地檢署偵辦；詳細事故原因將由中市警局交通警察大隊事故處理組進行後續分析研判。（11:19更新）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

吳姓洗車工撞死外送員的現場，遍佈撞碎的零件，顯得怵目驚心。（民眾提供）

吳男駕駛的黑色豐田阿法（俗稱黑道運兵車）休旅車受損嚴重，他把車棄置住處附近。（民眾提供）

吳姓洗車工駕駛黑色豐田阿法（俗稱黑道運兵車）休旅車，闖紅燈撞上陳姓外送員的瞬間。（民眾提供）

吳姓洗車工宣稱酒駕心虛，肇事後心慌而逃回家躲藏。（記者張瑞楨翻攝）

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