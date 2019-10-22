蘇：我們不是韓國瑜 什麼都配合

2019-10-22

〔記者邱燕玲、謝君臨／台北報導〕反送中事件的「導火線」港女命案凶嫌陳同佳要到台灣投案，行政院長蘇貞昌昨受訪表示，台灣過去要求香港司法互助，「他們理都不理」，現在卻突然說要送來台灣，「這非常詭異」，台灣絕對不會陷入中國的圈套，「我們不是韓國瑜，什麼都配合」。

絕對不會陷入中國的圈套

對於國民黨總統參選人韓國瑜稱中華民國沒理由「不收」陳同佳的投案，還批蔡政府「護主權如縮頭烏龜」；蘇揆反擊指出，香港特首林鄭月娥是配合中國的，香港人殺了香港人，現在人在香港監獄裡她不辦，過去台灣政府一再要求香港司法互助，她理都不理，現突然態度丕變，說要送來台灣，這非常詭異，「我們不是韓國瑜，不是到香港拜訪林鄭月娥畢恭畢敬，什麼都說是、都說要配合」。

蘇也說，陳嫌在香港若出獄就自由自在，怎麼突然之間說要來台灣面對殺人罪的審判？這不符人性、常理。

他說，林鄭月娥後面是中國，企圖用把嫌犯送台灣，讓她的送中合理化。他呼籲政治人物為台灣講話，香港無主權才會讓中國予取予求。

林鄭把人送台 合理化送中

另，立院民進黨團召開記者會，批評國民黨從總統參選人到立委都與港府、北京唱和，只想賺取選舉利益而落入一中圈套，愚蠢又不道德。

民進黨團書記長李俊俋表示，「司法管轄權」指的是法院管轄範圍，分為屬人及屬地主義，港人在台殺害港人，台、港均可處理，但需透過司法互助。在北京的壓力下，港府企圖藉由「送台」實踐「逃犯條例」，視台、港均為中國一部分，所以放棄自己的司法管轄權，「這樣我們能接受？」

李俊俋說，香港與其他卅三個國家簽訂司法互助，並非一個行政特區，若港府放棄司法管轄權，卻責罵台灣放棄司法管轄權，將會落入北京的一中圈套，港府應與台灣簽訂司法互助協議，讓台灣過去帶人，或港府送人過來，才能處理。

民進黨立委王定宇則說，「若能透過親中牧師勸陳同佳來台投案，為何不勸一下羅福助，朱安雄、陳由豪回來投案？選舉可以選到這樣子嗎？」

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