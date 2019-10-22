法界：港人港審 更符合人道

2019-10-22

〔記者張文川／台北報導〕我國是否應同意港女命案凶嫌陳同佳來台投案？法界人士指出，台灣是法治的主權國家，不必隨「深陷反送中爭議」的香港政府起舞，待陳嫌真的抵台，再依法處理也不遲。

前特偵組組長、律師張進豐認為，從法律面看，外國人在台灣境內觸犯殺人等重罪，我國確實具有司法管轄權；至於香港人在境外犯案後逃回香港，香港是否對此案具有司法管轄權，應由香港法院裁定，並非香港行政部門說沒有就沒有。而在管轄權重疊情況下，被害人家屬、被告都在香港，「港人港審」確實比將陳同佳專程送來台灣受審，更為符合人道與效益。

主權不會因受理陳案而打折扣

張進豐認為，法務部應考量的重點是，若陳同佳隻身來台投案，港府未循個案或通案司法互助模式，把香港檢警取得的證據一同送來台灣，光憑陳的自白及台灣的證據，於論罪、量刑時總是會缺一塊，例如是否預謀，在量刑時就差很多，因此無論最後陳要在台灣還是香港受審，雙方都須盡快建立司法互助機制。

知名律師林智群表示，死者和陳同佳雖然都是香港人，但死者慘死在台灣還被裝箱棄屍，依屬地主義我方確實具有司法管轄權；無論陳嫌以何種方式抵台，他是我方通緝犯為不爭事實，一入境就應逮捕、偵審，才能彰顯司法正義。

林智群認為，撇開政治考量，試想在台撞死孝子逃回英國的林克穎如果願意到台受審、服刑，我方會拒絕林入境嗎？我國的主權國家地位，不會因為受理陳嫌投案而消失或打折扣。

林智群表示，陳嫌如何來台，我方無須過度以政治思維攻防，只須依我國司法程序單純化處理即可。

陳同佳案台港說法對照表

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