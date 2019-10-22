冷眼集》國瑜黨不是開玩笑

2019-10-22

記者鄒景雯／特稿

前一陣子，國民黨頻頻開鍘黨內與總統提名人韓國瑜「水土不服」的同志，這些國民黨人因此悲憤的形況；他們是被國瑜黨開除的，不是國民黨。「國瑜黨」這個詞彙因此出現，頗有國民黨遭異形入侵、國民黨不再是國民黨，或者國民黨根本已經不成人形的浩歎。

「國瑜黨」做為黨員被迫離開政黨的發明，顯然是非常感性的；但是回歸到客觀的政治現實上，一定會察覺國瑜黨的現象確實正在上演，不過意涵與前者不同，甚至完全相反，它代表著國民黨已經成為一個空殼子，國瑜黨才是有意義的存在。換句話說，如果權力才是實力，反之實力才是權力，國民黨早就被國瑜黨給置換了。

說國民黨名存實亡，等於是個稻草人，很大的關鍵在於，雖然它是個既存政黨，保有提名的機制，可以提供總統與立委參選的入場券，但是它已經無法再給予候選人如過往同等豐厚的金錢與資源挹注，這個事實非常殘酷，不是能開玩笑的。國民黨沒錢，源自於這三年多黨產遭到民進黨政府凍結與查封，效應在逐步顯現；沒資源，部分起因於在野黨本就缺乏執政優勢，更大的影響是國民黨不再善於經營各種網絡，對美關係的全部斷線，即是其中一個非常強烈的徵兆。最清楚的例子就是韓國瑜無法訪美。

如果一切安排妥當，做為總統參選人沒有不到美國去跑一趟的道理，問題就出在國民黨經過一連串的交涉努力，居然沒能喬到一個最起碼的會面層級；即使是朱立倫先前專程跑了一趟華府，對結果依舊沒能起到令人滿意的改變。這種對美工作急轉直下的情況，固然是蔡英文政府這些年以在位者勤加耕耘的必然，但是當年馬英九動不動就誇口台美關係有史以來最好，言猶在耳，怎麼會在短短時間內就幾近歸零？有趣的是，這些問題並不盡然出在國民黨吳中央的無能上，了解內情的人都指向是馬英九八年留下不小的包袱給後繼者，所佔的因素更大。

不論原因是什麼，現在的國民黨之於候選人的地位，就是如此這般。影響所及，必須自籌糧餉的總統參選人的戰旗一升起，不要說固有的韓粉部隊，地方派系、立委提名人自動就會轉而靠攏，稱之為國瑜黨漸露雛形，一點也不誇張。

某新興黨主席昨天評論：韓國瑜操之過急，不然未來他有機會可以改革國民黨，意指韓不該直取大位。這個看法之所以會失準，在於這仍是菁英思維，既忘卻了韓家軍興於草莽、從戰鬥中闖天下的本質，也高估了菁英政黨應有的政治積累與政治傳承。這個發展對於民主政治當然是一個嚴肅的課題，政治菁英所該負起的責任，恐怕最大。

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