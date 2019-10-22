拒收陳同佳？ 馬批政治考量 韓轟閹割主權

2019-10-22

藍：反送中變反送台

〔記者林良昇、許麗娟、王榮祥／綜合報導〕港女命案凶嫌陳同佳稱要到台灣投案，我方認為應透過正式的司法互助。國民黨昨痛批政府政治考量，只想藉「反送中」謀取政治利益；前總統馬英九辦公室指政府是兩套標準、政治考量；國民黨總統參選人韓國瑜更批政府腦袋壞掉、閹割主權。

立法院國民黨團昨召開記者會，黨團總召曾銘宗痛批，政府拒絕讓陳同佳來台受審，前後矛盾，自失立場，葬送主權，「反送中變反送台」，要求政府依法行政，伸張正義。國民黨也表示，民進黨的政治思維凌駕社會公義的維持，恐導致加害者得不到應有的懲罰，受害者家屬得不到公理正義。

馬辦則發表聲明抨擊，國安局坦承本案是「政治考量」，可見政府「潑漆毀損義憤填膺，殺人投案推三阻四」。馬辦指出，陳嫌欲來台投案，港府願意協助，何樂而不為？現在陸委會「反送台」，不論從維護主權、保障人權、到實踐正義，都站不住腳。馬辦強調，馬英九當然支持台港之間儘速簽訂司法互助協議，但協議研商緩不濟急，應先就個案同意陳同佳來台投案受審，建立司法互助實務之範例，再與香港協商簽訂司法互助協議，以免曠日廢時，讓陳嫌逍遙法外。

國民黨總統參選人韓國瑜昨在嘉義受訪指出，陸委會不同意陳同佳來台灣受審，民進黨政府是不是腦袋壞掉？怎麼可以閹割我們自己的主權？此例一開，後果不堪設想，將來任何國家跟我們中華民國沒有引渡條文，來台灣殺人、放火跑掉，通通都沒事；他希望政府趕快懸崖勒馬，讓司法權能夠伸張、主權能夠得到保護。

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