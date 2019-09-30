李佳芬：不信黑暗可戰勝光明

2019-09-30

中市青荷總會成立挺韓後援會

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨台中紅、黑派展現大團結力挺韓國瑜，前總統府資政廖了以擔任的台中市青荷聯合總會長，昨在沙鹿開會員大會，成立韓國瑜台中市青荷總會後援會，韓妻李佳芬到場致詞指出，歷史上從沒中華民國總統候選人像韓這樣被鋪天蓋地抹黑，但她絕不相信黑暗可以戰勝光明，她和韓國瑜會光明磊落站在這裡，不是為自己功成名就，而是為了台灣，為了讓中華民國更好。

昨日紅、黑派大老包括台中前後任議長顏清標、張清堂、張清照、林敏霖和立委顏寬恒等人到場，眾人高呼韓國瑜凍蒜。顏清標表示，大家總統要選韓國瑜，總統選舉一定要贏，立委全壘打。

李佳芬說，她和韓國瑜只有一個目標，希望百姓安居樂業、國泰民安，台灣整體環境在亞洲地區嚴重落後，韓國瑜參選盼讓中華民國更好。

李佳芬說，很久沒看到童年的國旗飄揚畫面，今年國慶日大家很期待看到，因為看到國旗就會看到國家未來發展方向，堅信自由民主，需要各行各業興盛，所有人受到公平對待，所有政治人物真心誠意對百姓負責，這是公僕的定義。

李佳芬說，韓國瑜八日在新北市活動中指出捍衛中華民國、永遠支持中華文化、台灣的自由民主社會、莫忘世上苦人多。她十餘分鐘致詞獲得台下熱烈掌聲回應，民眾並稱李佳芬是「第一夫人」，紛紛與她合照。

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