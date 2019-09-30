要郭挺韓？ 吳：不能隨便亂講

2019-09-30

〔記者林良昇、王榮祥、俞肇福／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨表示，鴻海創辦人郭台銘已經離開國民黨，好聚好散，郭若去幫台灣民眾黨立委參選人站台，沒有人能干涉。吳也強調，願與郭台銘見面，兩人本來就是好朋友，至於會不會對郭說支持韓國瑜？吳僅說：「這個我不能隨便亂講。」

吳敦義昨到松山慈惠堂出席活動，對於郭台銘打算幫台灣民眾黨立委參選人站台，吳說，郭過去是國民黨員，貢獻很多，既然現在已經離開國民黨，只要郭不為反對中華民國的政黨站台，那就值得尊敬，沒什麼好批評的。

吳敦義也說，他並不擔心影響選情，郭也講過好聚好散，也有很多合作的機會，只要熱愛中華民國，希望維持兩岸和平穩定發展，重視蒼生的生活，能夠讓民眾更有錢、過更好的生活，「我們是殊途同歸」，沒有什麼「不搭軋」的事。

對於是否願意與郭見面？吳指出，郭與夫人曾馨瑩結婚時，他是女方的介紹人，本來就是很熟的老朋友，只要有適當的時間，「我很樂意跟他（郭）見面」，共同商討怎麼樣能夠更堅定維護中華民國。

但與郭台銘見面時會不會對郭說「支持韓國瑜」？吳敦義則直呼「這個我不能隨便亂講」，因為還沒有面對面談，「我不能講說希望他（郭）支持誰，不希望支持誰，這個我不能隨便干預。」

對於吳敦義昨天指郭董與國民黨理念一樣、殊途同歸；台北市長柯文哲昨到高雄參訪時批評，他們（國民黨）初選玩過頭、玩過火，玩到最後都「翹去（台語死掉）」。

前總統馬英九日前為韓國瑜站台時，遭韓粉噓下台；馬昨天到新北市參加公益路跑活動時，被問到未來是否會再幫韓站台？馬連說兩次「沒有問題」，對於記者的繼續追問則笑而不答。

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