力促蔡賴配 陳菊：這是我的責任

2019-09-30

〔記者張議晨、林良昇、蔡文居／綜合報導〕總統蔡英文與前行政院長賴清德，日前在高雄見面，「蔡賴配」是否成局，備受外界關注。總統府秘書長陳菊昨到宜蘭，被問及是否會全力促成兩人搭檔參選時，她強調，為了整體大局，雙方都應該拋棄成見，共同促進合作，「我認為這是我的責任」。

陳菊昨代表蔡英文總統，回故鄉宜蘭主持「總統蔡英文、立委陳歐珀宜蘭縣選舉後援會」授證儀式。陳菊說，蔡賴有無見到面並不是問題，蔡總統曾提過「民進黨團結沒問題，跟賴也沒問題」，兩人之間什麼時候見面，未來是否朝著大家期待的方向，總統會在適當時機跟社會說明。

至於是否全力促成兩人搭檔？陳菊強調「這是我的責任」。她表示，蔡賴配是台灣社會普遍的期待，團結則是邁向勝利的基礎，她從事民主運動超過四十年，團結絕對最有力量，不管為了台灣整體安全、大局，雙方都應該拋棄成見，共同促進合作。

民進黨主席卓榮泰昨受訪時強調，蔡總統要選任何人成為她的副手，都是總統的絕對權力，沒有其他人可以作任何表達；黨的立場與責任就是把所有人、老朋友、老黨員都找回來。

台南市長黃偉哲昨天受訪時樂觀表示，蔡賴「和」已奠定蔡賴「合」的第一步，兩個人的事情，一定雙方有默契，「說白一點，我們又不是太監，急什麼急？讓兩位好好合作才是台灣和民眾之福。」

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