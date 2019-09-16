遭韓譏沒人氣 小英拜廟爆棚

2019-09-16

〔記者方志賢、王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文昨到高雄市三民區明聖宮白龍庵參拜，展現高人氣，現場湧入五百多人，熱情支持者擠爆廟埕。蔡英文受訪時強調，宮廟是人民聚集最多的地方，她利用到宮廟拜拜的機會，向人民說明國政，不論人多人少都誠懇以對，畢竟每個人都是國民，都是總統要照顧的對象。

蔡英文參香後接受媒體聯訪，媒體問國民黨總統選舉提名人韓國瑜在台中酸蔡英文跑宮廟都沒有人氣，蔡英文笑說「那你們都看到了，這就不用回答了」，旁邊有民眾代答說「都人山人海」。

蔡英文強調，跑宮廟的行程很重要，是她工作的一部分，宮廟是人民聚集最多的地方，利用到宮廟拜拜的機會，向大家說明國政，也親身感受民眾對國家政事的感覺。

蔡英文說，她最近安排宮廟、教會的行程，就是要到台灣各社區拜訪，去接觸不同層次、領域民眾，充分了解大家想法，這是國政很重要的一部分，簡單講就是「接地氣」，不論人多人少都要誠懇以對，畢竟每個人都是國民，都是總統要去照顧的對象。

蔡總統到苓雅區港口慈濟宮參拜時，也向高雄鄉親喊話強調，明年大選對台灣未來發展很重要，請大家一定要把票投給蔡英文，再給蔡英文四年，台灣一定脫胎換骨，票投蔡英文就能守護民主、自由、主權，並可代代相傳子孫。

對於台北市長柯文哲批她弄僵兩岸關係，要她專心國政，蔡英文表示「柯市長講這些話已經不是第一次，他反覆地問，我反覆回答，只要看我過去的回答即可，事實上他講這些話都沒意義。」

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