2019-09-16

記者鄒景雯／特稿

33+1是什麼？正是二○二○大選的勝選策略，在三強鼎立下，對於蔡英文、韓國瑜、郭台銘，答案都是一樣的，只是各自演算的方法不同。

首先是暫時領先的現任總統蔡英文，顯而易見，她擁有天時與地利的優勢，所謂的天時，包括美中貿易大戰已經確立持久戰的格局，這是一九七九年美中建交以來四十年所僅見，以及香港在今年六月爆發「反送中」事件，受到港民非預期的強勁抵抗，這場市民運動至今方興未艾，令北京不得不以時間換取空間，陷入以拖待變的困境。外部大環境先後交疊這樣的時代背景，對於蔡總統來說，等於同時得到川普的助選以及習近平的送分，讓她自去年十一月地方選舉的嚴重挫敗中得到了喘息與重整的機會。

所謂的地利，則是執政黨握有行政資源，現任閣揆蘇貞昌運用其老練的經驗，使得這項優勢發揮到了極致，由國民黨立委急著攻擊其為「散財內閣」，即知跳腳的程度；同時，與二○一六年前次總統大選相較，明年一月十一日將有一一八萬多名「首投族」，這些新生選民的政治傾向與投票意願，在緊繃的選票拔河中，將成為重要砝碼，而相對於另兩位參選人的產品定位，蔡英文也較具優勢。

蔡英文的弱點在人和，包括三年多執政累積的民怨，初選留下的黨內整合問題，以及中間選民對其遇事迴避、缺乏領導的治理疑慮，這部分也構成韓國瑜與郭台銘各有選票支持的基礎，她要順利連任成功，至少取得33+1的得票率，甚至三十五趴更穩定的結構，就必得把這些年流失的選票給多少找回來一些，這點不外透過政策與用人來收心，例如，即將開議的立法院本屆最後一個會期，民進黨會通過哪些優先法案來驗證他們的路線？不少綠色選民以「中共代理人」能否克服困難完成立法做為觀察指標；又如蔡總統的副手是否互補、競選團隊主要成員的社會評價又如何？這是最直接的加減法。

其次是國民黨提名人韓國瑜，他的支持度由四十一路往下滑，甚至到破三十的警戒線，估計鋼鐵韓粉大約有二十五，這股由退休軍公教及所謂庶民構成的支持核心，藉由恨所凝結，目前幾乎是堅無可摧，除非未來四個月有新的因素出現，這個板塊無論是蔡、郭都將很難撼動。問題是只靠基本盤並無法當選，韓要如何回到33+1？這就要從他為何自當初的高點急速墜落中找答案；多言賈禍、自曝其短，應該是許多人流失到郭台銘聯盟的主因，總統的工作不比直轄市長，以台灣這個特殊處境的國家，恐怕鮮有國民能夠忍受國家元首一言喪邦的風險，如果韓管不住自己的嘴巴、用力塑造穩健台風，不能排除有兩種可能發生，一是郭台銘成功操作「棄保」，二是國民黨被迫「換瑜」，十一月甚至由主席吳敦義去登記，連一票三十元的補助款都沒了。

最後是即將下場豪賭的郭台銘，他的參選讓這次的大選增加了看頭，從豐富民主的角度，不是壞事，前提是如果郭董的牌品穩紮穩打、有模有樣的話。面對33+1的考驗，誰都知道郭站在「知識藍」與經濟選民的基礎上，左有韓粉防線圍堵，他能往中間爭取到多少淺綠的信賴，將是能否一搏的關鍵。如果力拚到第二名，並與第三名維持相當的領先，選戰末期就有可能促成藍軍集中選票，啟動棄保。

如何贏得淺綠好感與加持？在政治上，守住中華民國與中華人民共和國並存的底線，訴諸捍衛台灣生活方式的決心，對於中國內部人權狀況與香港反送中的兩制問題，也不能沒有態度。在經濟上，相對於蔡政府強調「分配」，必須提出務實、可行的「發展」立場，招攬中間偏右的選民移動，並且重新估計中國經濟情勢對兩岸經貿政策的必要修正。當然，郭台銘個人的資產大半在中國的問題，要有解答，相信蔡、韓都不會放過。最後仍在用人，用一堆藍人說要超越藍綠，這是把中間選民當傻瓜，如果只能在國民黨的胡同裡打轉，那麼菁英藍永遠敵不過庶民藍，這是金字塔定律。

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