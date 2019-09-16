郭退黨 黨務系統撕破臉 吳放軟：盡力以和為貴

2019-09-16

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘上週四宣布退出國民黨，藍營面臨在明年大選的分裂危機，國民黨黨務系統上週末對郭嚴辭批判，態度強硬，不過，黨主席吳敦義昨下午首度對郭退黨表達談話，轉趨軟調，強調希望還能再溝通，盡最後努力「以和為貴」。

卅一位國民黨大老上週四登報發出連署聲明，呼籲郭台銘與國民黨總統提名人韓國瑜合作，引發郭強烈反彈，當日宣布退出國民黨，更繳回象徵榮譽黨員的榮譽狀，國民黨黨務系統全面反擊，強調會開鍘給予考紀處分，甚至酸「要選就選吧！何苦演出這段戲。」

有別於黨務系統對郭台銘撕破臉，吳敦義本人昨在出席國民黨主辦的大陸台商中秋聯誼茶會時首度對郭台銘退黨表態，且態度趨軟。吳表示，希望能再溝通，總是要盡最後努力。

對於是否有與郭台銘聯繫，吳敦義不願多談，強調面對這種狀況總是「以和為貴」，但如果確定，當然就勇於面對，人生本來就這樣子。

國民黨前主席洪秀柱受訪時呼應吳敦義，認為不到最後關頭絕不輕言放棄，還有兩天，很多事情最後是峰迴路轉，還是要繼續努力。

洪秀柱也對黨務系統砲轟郭台銘不以為然，認為郭台銘是帶著氣發表聲明，國民黨要檢討是不是像人家講的一樣有很多改革的路要走，要自己反省，心中有氣講出來的話不是很好聽，不要太在意，不用回不太好聽的話。

洪秀柱：誰破壞制度誰就是罪人

洪秀柱在大陸台商中秋聯誼茶會致詞時表示，她不太喜歡韓國瑜，「他實在很煩」，每次講話都讓人提心弔膽，但制度很重要，誰破壞制度誰就是罪人，韓雖然有些小毛病，但瑕不掩瑜，「他就喜歡喝那兩杯」，只要不壞事，就沒事。

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