回批蔡 柯：希望她專心國政

2019-09-16

〔記者歐素美／台中報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲接受鳳凰衛視專訪，批評總統蔡英文讓兩岸弄得太僵，總統府以柯文哲在縣市長滿意度的排名倒數第三，要柯「專心市政」；柯文哲昨至台中市梧棲朝元宮參拜時回批蔡總統，「我也希望她專心國政就好」，質疑蔡拚選舉，花在國政的時間比他花在市政的時間少。

柯文哲昨至台中市梧棲朝元宮及浩天宮參拜，因高雄市長韓國瑜前一天才到浩天宮參拜，媒體質疑此行是衝著韓國瑜，柯文哲回應說，高鐵把台灣變成一日生活圈，總是會重複，行程兩個禮拜前就排了，與韓無關。

有趣的是，柯文哲參拜浩天宮時，主持上香儀式的廟方人員在上香祝禱時喊出韓國瑜的競選口號「台灣安全，人民有錢」，讓現場人員錯愕；廟方表示，因直接使用前一天的程序表，改稿時疏忽未改到，不知那句是韓國瑜的口號。

針對韓國瑜前一天每廿分鐘拜一座廟，柯文哲則說「也許他有他的規劃，要是我不會這樣排，拜完廟還沒跟人家講話就跑走了，與其這樣不如少一點。」

媒體再問「韓國瑜與蔡總統隔空互嗆，外界解讀是激化藍綠對抗，將來可邊緣化郭台銘」；柯文哲表示，「我最不喜歡就是藍綠雙方透過激化統獨或藍綠，很重要的是，如果你當選總統，你下一步想要怎樣？這是我比較想聽到的。」柯認為台灣人民要檢討，因為人民不關心，所以他們（藍綠）也不認真地去說明這些問題。

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