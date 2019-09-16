只剩兩天…郭辦：目前還沒領表

2019-09-16

〔記者卓怡君、歐素美、鄭名翔、賴筱桐／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘退黨後，參選動向備受矚目，根據中選會選舉時程，未獲政黨提名的獨立參選人，須在九月十七日申請截止日前，向中選會申請為總統選舉被連署人。外傳郭台銘將在十七日提出申請，郭辦昨對此回應說，目前尚未領表，申請或連署相關事宜，有待確定之後再統一對外報告。

中選會在九月十三日至十七日五天期間，開放受理申請為總統、副總統選舉被連署人，因正好碰上中秋連假，郭柯王三方幕僚上週特別前往中選會諮詢連署事宜，了解中秋連假是否會影響到領表；但截至昨日為止，郭陣營並未有進一步動作。

傳朱樹勳是副手 郭辦：外界臆測

外傳柯Ｐ恩師、前亞東醫院院長朱樹勳可能是郭台銘的副手人選；郭辦僅回應，這是外界臆測，感謝媒體的建議，為郭台銘推薦副手人選。媒體上週曾詢問朱樹勳是否將出任郭台銘的副手，朱樹勳辦公室則回覆，沒有這一回事。

台北市長柯文哲昨至台中市梧棲朝元宮及浩天宮參拜，媒體問柯，郭台銘這兩天是否要宣布參選，有沒有給柯文哲什麼暗示？柯說，選舉要有決心，順其自然，但是盡力而為；柯也笑稱，只收到一盒月餅內有「為國為民、莫忘初衷」，沒有接獲什麼訊息，若要幫助別人就不要給太大壓力。

對於如何幫助郭台銘，柯說，「希望台灣有一個重開機的機會，不然從一九九四年來，廿五年的時間台灣就在藍綠裡面打轉，我很不喜歡。」

柯昨也走訪苗栗縣竹南鎮的四方牧場，了解在地觀光產業特色。被問到立法院長王金平仍稱要選到底，柯是否將扮演中間橋樑，促成「郭王配」，柯則賣關子說「再等兩天就知道答案，船到橋頭自然直。」

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