諷韓？ 郭：拚場不如拚世界冠軍

2019-09-09

〔記者陳柔蓁、蘇孟娟、沈佩瑤／綜合報導〕台灣隊小將昨晚奪得U18世界盃棒球賽冠軍，鴻海創辦人郭台銘隨即在臉書發文祝賀，並標記（#hashtag）「拚場不如拚世界冠軍」、「不分顏色的期待是台灣重返榮耀」，由於國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在新北市舉行大型造勢活動，郭的貼文也被視為意有所指。

對於韓國瑜昨天造勢前還參訪有「郭董發跡廟」之稱的板橋慈惠宮。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨受訪表示，不知韓的造勢，是看了朱立倫、侯友宜都不出席的新聞才知道。

多家日媒前天與郭台銘茶敘，有日媒報導「郭表態準備好參選總統」。蔡沁瑜表示，「這是日本媒體的觀察，不多做評論，該媒體表示，這是他們就郭台銘言談所做出的觀察。」

蔡沁瑜說，郭台銘席間強調，如果未來他當選總統，會帶一千家企業到美國投資，很有可能是這句話，讓日媒認為郭已經做好參選準備，「但郭也說，任何一項決定，他必須要謹慎思考，請給他多一點時間，讓他把這個決定做好。」

蔡沁瑜強調，郭的思考方向是「如何帶給台灣最大的利益、二三○○萬人更好」，是否宣布參選，九月十七日前會給大家答覆。

外傳郭台銘將造訪華府、拜會川普，蔡沁瑜表示，還不知道時間點，目前雙方溝通密切，一直在喬雙方有空的時間。

至於媒體報導，前總統馬英九對於郭可能參選，只說郭台銘知道自己該怎麼做，那郭馬有談過嗎？蔡沁瑜說，「沒有聽到馬前總統這句話，無法多做回應。」

外傳郭台銘積極拉攏藍營立委參選？蔡沁瑜說，「有些朋友主動拜訪，我們不可能拒絕，大家來者是客，有需要郭先生站台，他都樂意」。

至於國民黨屢次放話，郭台銘參選就開除黨籍，有黨籍立委參選人違規助選就「殺無赦」；蔡沁瑜重申，郭強調要選就是「獨立參選」，對國民黨的決定，不會、也沒有立場干預。

王：參選的決心都沒改變

前立法院長王金平昨到台中市出席易經大學結業典禮，被問到郭將參選一事，王指出，郭還沒有宣布，「事情還沒有成真」；被問及萬一郭真的宣佈，郭王將如何合作？王說，「那看看後面怎麼演變」，他自己參選的決心都沒有改變。

外傳郭台銘在中秋連假結束後，會前往中選會登記申請為總統被連署人，台北市長柯文哲昨受訪表示，自己還沒收到月餅，收到再看看裡面有沒有藏字條，最近並無聯繫。

被問到何時會收到答案？柯文哲說，反正逃得了和尚逃不了廟，「我不問，到時候民進黨也會問」，明年一月十一日就是聯考，之前都是模擬考。

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